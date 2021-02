DIRECTO | Sesión de control: Rufián, a Sánchez: "No van a convertir la Generalitat en un despacho de Moncloa"

La evolución de la tercera ola de la pandemia de coronavirus y la campaña electoral en Cataluña centran la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso. El líder del PP, Pablo Casado, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el control de los fondos europeos. "España no merece un presidente como usted", le ha espetado al finalizar su intervención.

Sánchez, a Casado: "Abascal le da lecciones de responsabilidad y sentido de Estado"

Pedro Sánchez le ha dicho que más que una pregunta ha planteado una opinión entre interrogaciones: "Sigue que la misma mala sombra que ya proyectaba. Me pide que cese a Illa y cuando se va, me critica. No hay quien le entienda. Es tan aparentemente moderado que hasta Vox le da lecciones de Estado. Haga una oposición útil e informada", le ha pedido.

Teodoro García Egea (PP) ha acusado a Pablo Iglesias de no responder a las preguntas planteadas en la sesión de control. Tras defender que sí ha contestado, el vicepresidente del Gobierno ha lanzado: "Nosotros aquí hacemos política, ustedes hacen el ridículo". Ha sido justo después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, mandara silencio en la cámara y pidiera : "No se escondan tras las mascarillas porque se les reconoce perfectamente".

Rufián, sobre el 'efecto Illa': "Es un yogurt que caduca o un desodorante"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha preguntado a Sánchez por la salida de Salvador Illa de Sanidad en lo peor de la pandemia. "Nos molesta que prioricen votos por encima de vidas", ha dicho Rufián ante la negativa a retrasar las elecciones catalanas. "Quizá los jueces han convocado las elecciones, pero los catalanes decidirán quienes ganan. No van a convertir la Generalitat en un despacho de la Moncloa".

Rufián se ha referido sobre el 'efecto Illa' en Cataluña y ha hicho que es como "un yogurt que caduca o un desodorante".

Abascal, a Sánchez: "¿Por qué actúa en contra del interés general de los españoles?

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha referido en su intervención a la situación migratoria en Canarias y ha criminalizado la inmigración: "Condenan a Canarias a la invasión migratoria mientras los inmigrantes se bañan en las piscinas de los hoteles". Y ha asegurado que el Gobierno no defiende "ni nuestra libertad, ni seguridad ni el bienestar".

Sánchez ha explicado cómo defiende el interés general: "No es polarizando como hacen ustedes, ni mentir de forma masiva, no es poner en cuestión instituciones democráticas como el Congreso. ¿De verdad cree que Bolsonaro o Trump ha gestionado mejor la pandemia que Merkel o Conte? En algunos momentos usted demuestra más responsabilidad de país y sentido de Estado que el líder de la oposición".

Estreno de Iceta y Darias como titular de Sanidad

Se estrena el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta que sustituye a Carolina Darias que ha asumido la cartera de Sanidad tras convertirse Salvador Illa en candidato del PSC para la Generalitat de Cataluña.

A Iceta le preguntarán sobre la situación en Cataluña y la diputada del PP Macarena Montesinos quiere saber si "considera compatible su promesa de guardar y hacer guardar la Constitución con sus afirmaciones relativas a la existencia de ocho naciones en España".

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también registró inicialmente una pregunta en la que interrogaba a Iceta sobre antiguas declaraciones con el objetivo de saber si aún cree que "hay que indultar a los condenados del 'procés', hacer un referéndum en Catalunya y poner los mecanismos necesarios para activar la independencia cuando así lo pida un 65% de la población".

Pero después, según Arrimadas reformuló su pregunta y finalmente se limitó a interesarse por las "prioridades el nuevo ministro en relación con situación" en su comunidad, un enunciado que, en cualquier caso, le dará pie para recriminarle las afirmaciones que había recogido en su redacción inicial.

Y también la candidata de Junts a la presidencia de la Generalitat catalana, Laura Borràs, quiere debatir con Iceta antes de dejar el Congreso. Se da la circunstancia de que ésta será su última pregunta de control al Gobierno antes de renunciar su escaño en la Cámara Baja una vez sea elegida diputada autonómica el próximo 14 de febrero.

"¿Cómo piensa resolver todos los incumplimientos que acumula el Estado con Cataluña", reza textualmente la pregunta registrada por la todavía portavoz de Junts en la madrileña Carrera de San Jerónimo.