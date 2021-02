El duro discurso de Íñigo Errejón contra la explotación de los inmigrantes y el "estercolero moral" de Vox

Íñigo Errejón ha ofrecido un duro discurso contra el racismo y la xenofobia en el Congreso de los Diputados, este jueves. Dirigiéndose a los miembros del partido ultraderechista Vox, el líder de Más País ha denunciado que "ni siquiera es verdad que no quieran migrantes sin papeles" porque lo que en realidad quieren "que vengan sin voz y con miedo, para poderles explotar hasta que el cuerpo aguante".

A continuación, desde la tribuna del Congreso, Errejón ha repasado algunos casos, como el de Fran, un trabajador boliviano que perdió un brazo en una panificadora de Valencia y al que su jefe, después de tirar el brazo a la basura, llevó hasta los alrededores de un hospital advirtiéndole de que no dijera nada.

Errejón también ha recordado el caso de un nicaragüense que murió en agosto de 2020, trabajando en la sandía en Murcia, citando algunas palabras que había compartido con su hermana: "Aquí a uno le humillan, me gritan, me llaman burro, me dicen que soy lento. No estoy acostumbrado a que me traten así".

El líder de Más País también ha compartido el caso de un jornalero saharaui contratado por su patrón en plena calle el mismo día en el que murió, desempeñándose "a destajo y en negro", en una explotación olivarera.

Ese patrón, F. M. E., fue concejal del PP y luego apoderado de Vox, según ha explicado Errejón. "Cuando contrataba en negro a trabajadores que luego dejó muerto a las puertas de un centro de salud, ¿estaba luchando contra la invasión extranjera o se estaba lucrando de que se les pueda explotar?", se ha preguntado.

Errejón ha recordado que hace unos años, en una manifestación de trabajadores africanos temporeros, alguien mostró una pancarta que decía: 'El problema es que querían brazos y llegaron personas'. "Ese es el problema", ha dicho. "Cuando más hace falta hace la solidaridad, resulta que unos señoritos malcriados vienen a azuzar el odio contra los que lo están pasando peor".

El líder de Más País ha zanjado su discurso dirigiéndose a la diputada de Vox Rocío de Meer para afearle que insultara a muchos barrios populares llamándoles "estercoleros multiculturales", y ha utilizado ese mismo concepto en su respuesta: "Ustedes son un estercolero moral".