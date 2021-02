Piqué: "Florentino tiene una cualidad que no es la especialidad de Bartomeu"

Gerard Piqué, central y capitán del FC Barcelona, fue muy contundente sobre el ahora expresidente Josep María Bartomeu. "Muchas veces le decía que viniese al vestuario, a la ciudad deportiva, y no venía", explicó.

"Fue una época muy difícil, no solo por el covid. Creo que un presidente al menos, como lo veo yo, tiene que gestionar el club y que cuando salgan problemas, tú estar ahí para resolverlos. Guste o no", comenzó a explicar durante su charla con Ibai Llanos.

"Cuando delegas y te escapas de estos problemas, se crea una montaña y a partir de ahí surgen más problemas. Los problemas no se solucionan por sí solos. Hubo momentos puntuales en el que hacía falta más dar la cara. Yo con él tenía un trato cordial", añadió.

No obstante, el central matizó que "no cree que Bartomeu tenga maldad como persona". "Una cosa es cómo gestionas una empresa y otra cómo eres. Había cosas que no entendía, que eran superior a él. De los malos entendidos pasamos a los problemas. Poco a poco va in crecendo y salta por los aires", explicó.

El jugador también explicó cómo fueron los últimos meses del ahora expresidente del Barça. "Muchas veces le decía que viniese al vestuario, a la ciudad deportiva, y no venía".

"Florentino tiene una cualidad que no es la especialidad de Bartomeu"

Respecto si le gustaría acabar siendo presidente del FC Barcelona, Piqué dijo que: "Intento aprender de todos, de los presidentes que he tenido aquí y en otros clubes".

"Creo que Florentino ha hecho una gestión muy buena en el Madrid. No sé si seré presidente en un futuro, no sé dónde acabaré", explicó. "Florentino demuestra que tiene una idea y sabe a dónde va. Con lo de Ramos, ya lo hizo con Cristiano... Tiene una cualidad que para Bartomeu quizá no era la especialidad de la casa".