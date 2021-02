"No sé cómo va a entender lo que ha pasado": despierta tras 10 meses en coma sin saber nada sobre la pandemia

Hace algo más de un año, concretamente a principios de 2019, las autoridades sanitarias chinas confirmaban los primeros casos de neumonía provocada por un tipo de coronavirus similar al del síndrome agudo respiratorios grave (SARS) en la región de Wuhan. Una enfermedad, conocida posteriormente como COVID-19, que desde entonces ha contagiado a 104 millones de personas en todo el mundo y acabado con la vida de 2,2 millones.

Sin embargo, no sería hasta el 11 de marzo cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el brote de coronavirus como una pandemia. Diez días antes, el joven Joseph Flavill era atropellado en las calles de Staffordshire (Inglaterra) y sufría una lesión cerebral traumática que le ha llevado a pasar los últimos diez meses de su vida en coma en una habitación de hospital. Diez meses en el que el mundo ha cambiado por completo.

Joseph Flavill despierta del coma tras 10 meses y no sabe nada sobre la pandemia

El pasado mes de diciembre, y después de contraer la enfermedad hasta en dos ocasiones, el joven de 19 años comenzaba a salir del coma. Sin embargo, no ha sido hasta el pasado mes de enero cuando ha empezado a tener una mayor consciencia de su entorno. Así lo han dado a conocer sus familiares en declaraciones a The Guardian, donde explican que todavía no sabe nada de lo que ha sucedido en el mundo desde el pasado mes de marzo.

Según cuenta su tía, Sally Flavill Smith, la familia todavía no ha podido ir a visitarle. A pesar de que salió del coma el pasado mes de diciembre, las restricciones actuales para hacer frente a la COVID-19 han impedido que su familia haya podido ir al hospital para reunirse nuevamente con el joven. No obstante, ha podido estar en contacto con ellos a través de algunas videollamadas, aunque tan solo es capaz de responder mediante parpadeos y sonrisas.

El joven se despierta en un mundo completamente distinto: "No tengo ni idea de cómo va a comprender todo lo que ha pasado"

Durante estos últimos días, la familia le ha ido explicando que no pueden estar con él en persona debido al coronavirus. Sin embargo, todavía no le han contado el alcance que ha tenido la enfermedad tanto en su país como en el resto del mundo: "No sabemos por donde empezar. Si alguien me hubiera dicho hace un año lo que iba a pasar, no me lo hubiese creído. No tengo ni idea de cómo Joseph llegara a comprender todo por lo que hemos pasado".

Según recoge la universidad de John Hopkins, Reino Unido es una de las naciones más afectadas por la COVID-19 con 3.882.872 contagios y 109.547 muertes. De esta manera, la nación liderada por Boris Johnson es el país más castigado del viejo continente por delante de otros como Rusia, Francia, España o Italia.