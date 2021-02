Una diputada de Vox compara la PCR anal con la violación

Hace ya varios días, concretamente el pasado mes de enero, las autoridades chinas comenzaban a realizar test anales a los residentes de algunos barrios de Pekín para detectar la COVID-19 de una forma mucho más precisa respecto a los métodos tradicionales. Así lo daban a conocer en el diario local South China Morning Post, donde algunos investigadores aseguraban que este test puede aumentar la tasa de detección de personas infectadas respecto a las pruebas previamente realizadas.

Una noticia que, en cuestión de días, daba la vuelta al mundo y abría el debate sobre la llegada de este tipo de pruebas al resto de países. Algunos días más tarde, la Televisión de Galicia publicaba que algunos hospitales de la comunidad autónoma habían comenzado a realizar estas pruebas a hospitalizados graves y a pacientes que no colaboren o se encuentren en estado de agitación. Entre las personas que se han posicionado en contra de esta prueba destaca la diputada de Vox por Baleares Patricia de las Heras, quien ha comparado la PCR anal con una violación.

Todo ello a través de su cuenta de Twitter, donde se ha referido al artículo 179 del Código Penal para comparar una práctica con la otra: "Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años". Una comparación que ha generado polémica en Twitter, donde ha recibido un gran número de respuestas.

Entre ellas una que recoge el Artículo 178 del Código Penal, en el que queda reflejado que para que sea una agresión sexual debe efectuarse utilizando violencia o intimidación. Tras esta respuesta, la diputada ha matizado que ha comparado la PCR anal con la violación en los casos en los que los pacientes no consientan: "Si el paciente se resiste, la introducción de un elemento por vía rectal exigiría necesariamente violencia".

Una vez más, la usuaria que compartía el artículo 178 del Código Penal respondía a la diputada de Vox y le hablaba sobre el método de pruebas y análisis del campo de la medicina. Según recoge el artículo 9 de la legislación básica reguladora de la autonomía del paciente, los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente cuando exista riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley.

Después de que Patricia de las Heras explicara que en dicho artículo no se contempla la posibilidad de una prueba diagnóstica sin consentimiento, la tuitera respondía que sería interpretable si la introducción por vía anal es o no intervención clínica: "No creo que lo sea el hecho de que hayas hecho referencia a un tipo delictivo que requiere un ánimo específico: el ánimo libidinoso". Para cerrar este debate, la diputada aseguraba que la persona que hiciera la PCR decaería en unas posibles vejaciones injustas y la tuitera que esa falta desapareció del Código Penal con la reforma del 2015: "Solo se castiga en el ámbito doméstico".