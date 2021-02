Fernando Simón asegura que los brotes en residencias han pasado de 140 a 73 durante el mes de enero

"La situación sigue siendo muy mala y muy delicada, pero la tendencia va a seguir siendo descendente en los próximos días". Esa es la principal conclusión del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que ha comparecido este jueves para analizar la evolución de la pandemia de COVID-19 en España.

Simón ha destacado que la incidencia acumulada en 14 días de 783 por cada 100.000 habitantes sigue estando "muy por encima del objetivo final" y ha lamentado que "la cifra elevadísima de fallecimientos [1.883 en la última semana] la vamos a seguir observando durante unos cuantos días más".

El director del CCAES también ha recordado que hay 6 comunidades autónomas con una ocupación media en las ucis de más del 50%.

Vacunas y contagios

En lo que se refiere a las vacunas, Simón ha detallado que ya se han administrado 1.865.000 dosis (el 84% del total de vacunas recibidas) y que a 586.000 personas ya se les ha administrado la segunda dosis de la vacuna.

Simón ha advertido, eso sí, de la necesidad de mantener las medidas tras recibir la segunda dosis de la vacuna: "Tenemos que tener mucho cuidado hasta que generamos inmunidad porque muchas veces se genera el efecto contrario —'como ya me han vacunado, me relajo'— y no hay que relajarse, sobre todo en los siguientes 7-10 días, porque todavía hay riesgo de contagio".

Simón ha asegurado que los brotes en residencias han pasado de 140 a 73 entre la primera y la última semana de enero, y ha añadido que los contagios entre mayores de 65 años que viven en estos centros se han reducido mucho más que entre los que no lo hacen, por lo que todo apunta a que la causa es el funcionamiento de la vacuna, pero ha pedido cautela hasta que haya estudios que lo demuestren porque también pueden intervenir los "factores de confusión".

El director del CCAES ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que la vacuna de AstraZeneca se reserve para menores de 55-65 años, tal y como está estudiando la Comisión de Salud Pública.

