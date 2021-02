Sanidad estudia tres topes para la dosis de AstraZeneca y analiza poner solo una a quienes han pasado el virus

Los técnicos de Salud Pública estudian hasta tres franjas de edad para poner la vacuna de AstraZeneca, según puede adelantar la Cadena SER: un primer tope hasta los 55 años, un segundo hasta los 59 años y el tercero hasta los 65 años. Estos técnicos siguen discutiendo las ventajas y desventajas de las tres alternativas y todavía no hay una decisión final sobre la edad a partir de la que no se administrará esta dosis. Si que han tomado la decisión de no inmunizar con la fórmula de AstraZeneca a los enfermos graves.

¿A quien se le va a administrar?

También se ha decidido que esta dosis se administrará al grupo 3 en la estrategia de vacunación, es decir, al personal de hospitales y atención primaria de segunda línea que todavía no se ha vacunado, también a los dentistas y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla y a los trabajadores esenciales.

Además, hay una tercera cuestión que analizan los técnicos y que pasa por poner una sola dosis de AstraZeneca a todas aquellas personas que hayan pasado ya la enfermedad, porque según recientes estudios tienen hasta 20 veces más anticuerpos que los que no han tenido el virus.

Esta vacuna está provocando un insólito debate entre los expertos. Llevan tres días discutiendo a quien debe administrar y todavía no hay acuerdo a pesar de que las dosis de AstraZeneca están a punto de llegar. Sigue la discusión y este viernes la Comisión de Salud Pública volverá a reunirse.