LeBron James, el jugador de los Lakers, se ha mojado públicamente sobre el partido de las estrellas esta temporada. Un encuentro que este año por toda la situación de la pandemia y lo apretado de los calendario resulta no ser la mejor decisión para muchos de los jugadores. El partido está aún previsto que se dispute el próximo 7 de marzo que se celebrará en el State Farm de Atlanta.

Así lo ha declarado después de vencer a los Denver Nuggets: "Tengo cero energía y cero ganas de un All-Star este año. Mis compañeros y yo hemos tenido poco descanso, 71 días, entre temporada y temporada, y al inicio nos dijeron que no iba a haber All-Star y por lo menos íbamos a tener un pequeño relax", declaró el jugador de los Lakers.

No es la única estrella de la NBA en declararse en contra de este partido de las estrellas, así lo argumentaba Lebron: "Para mí era una oportunidad de calibrar la segunda parte de la campaña. Y ahora nos lanzan a un All-Star que rompe todos esos planes. Pues me lo tomo como una bofetada en la cara. Seguimos lidiando con una pandemia. ¿Vamos a llevar a toda la NBA a una ciudad que está abierta? Es evidente que no estoy contento con ello. Iré si soy elegido, pero estaré físicamente y no mentalmente", advierte el propio Lebron James.

La opinión de James ha sido todo un golpe de realidad hacia los organizadores, que habían decidido no celebrarlo en un principio. A pesar de eso, como el propio jugador declaró va a asistir y cumplir profesionalmente con el evento si es elegido y sigue en pie, que es lo más probable a estas alturas. Sin embargo, no todos los jugadores son tan respetuosos, así se expresaba la estrella de los Philadelphia 76, Joel Embiid: "Yo no tengo claro que vaya a ir. Depende de la salud", sentenció.

Veremos qué sucede con un partido de las estrellas en el que ellas mismas, los astros, están más de acuerdo en dejarlo pasar y no ir a Atlanta que hacerlo y poner en riesgo el trabajo sanitario, que burbuja tras burbuja, desde el deporte, se ha evitado constantemente.