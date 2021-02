El Liverpool-Manchester City de este domingo, vital para las aspiraciones de ambos por el título de la Premier League, ha empezado a calentarse 48 horas antes. Los técnicos de los dos gigantes ingleses han emprendido un cruce de declaraciones cuya mecha prendió Jürgen Klopp al asegurar que su rival partía con cierta ventaja por haber tenido "dos semanas de descanso por temas de COVID". Ante ello, Pep Guardiola no se muerde la lengua.

La acusación del líder del banquillo 'red' hizo acto de presencia en la rueda de prensa previa del City, en una pregunta que despertó el notable malestar de Guardiola. "Se ha equivocado. Quizás fueron dos meses, o tres meses que tuvimos libres, o cuatro. Seguro que esta es la razón por la que estamos en el 'top 4'", comentó. "Jürgen quizás tiene que revisar el calendario. El domingo cuando lo vea en el campo le voy a preguntar por cuántos días libres tuvimos", continuó.

El entrenador de los 'citizens' todavía confía en que el lance sea fruto de un "malentendido" o, de lo contrario, sería una ingrata sorpresa para él: "Creía que Jürgen no era de ese tipo de entrenadores que suelta esos comentarios en rueda de prensa", amplió, antes de reflejar su completa incredulidad. "No me lo esperaba. Sabe que no es verdad", cerró en este sentido.

Guardiola: "Quizás estuvimos dos o tres meses fuera, por esto estamos en el top-4 ahora... Me ha sorprendido. Pensaba que Klopp no era de este tipo de entrenadores". pic.twitter.com/oZDN21d1a6 — Pol Ballús (@polballus) February 5, 2021

Además, lejos de considerarse los grandes beneficiados por el calendario, el Manchester City de Pep Guardiola recuerda que "no tuvimos pretemporada" después de finalizar su anterior Champions en agosto. Líderes, tres puntos por encima de su inmediato perseguidor y a siete del Liverpool, todavía consideran a su próximo contrincante como "uno de nuestros rivales para ganar la liga".