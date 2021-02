¿Puedes encontrar al gato oculto en esta imagen? Así es el último reto de agudeza visual

La comunidad de Reddit nos invita a resolver un nuevo reto de agudeza visual. En el reino animal hay un gran número de especies que destacan por su habilidad de mimetizarse con su entorno. Desde los leopardos de las nieves hasta otros como los insectos palo, el pez piedra o los gecos de Madagascar. También hay otros que no destacan necesariamente por su capacidad de camuflaje pero que son capaces de pasar desapercibido en prácticamente cualquier escenario.

Es el caso de los gatos quienes, a pesar de que no destacan por su habilidad para mimetizarse con el entorno, son auténticos reyes del escondite. Hasta la fecha se han descubierto al menos cuatro tipos de camuflaje. Desde la inmovilidad, que consiste en permanecer completamente quieto en un mismo lugar para acabar confundiéndose con el entorno, hasta otros como la cripsis del patrón, la cripsis no visual y la coloración. En esta ocasión, y a pesar de que no le sirva de demasiado en otros escenarios, la coloración se convierte en una característica fundamental para este gato para pasar completamente desapercibido.

¿Puedes encontrar al gato escondido en esta imagen?

En la imagen compartida a través de Reddit podemos ver una habitación en la que destacan varios elementos que nos podrían dar una pista de dónde se encuentra el animal. Desde un primer árbol para gatos de color gris hasta un segundo de color negro o varias camas para los distintos animales. También una serie de juguetes para el gato, unas cuantas baldas completamente vacías y una cama. A pesar de que a simple vista no parezca que haya nada más, en esta imagen también hay un gato.

¿Lo has encontrado ya? Si todavía no has dado con el gato te recomendamos que te fijes en los distintos árboles para dar con la solución. Por norma general, los gatos acaban relacionándose con todos los objetos de la casa menos con aquellos que les hemos comprado con ese fin. Sin embargo, en esta ocasión, el gato descansa plácidamente en el árbol para gatos de color negro. A continuación te mostramos el lugar exacto.

El gato descansa plácidamente. / Reddit

Enfréntate a otro reto: ¿Dónde está el gato?

En la imagen que vas a ver a continuación puedes distinguir una serie de troncos apilados sobre unos palés diseñados para la ocasión. También un par de maceteros y un poco de césped que establece la base de la fotografía. Y entre todos estos elementos, un pequeño gato que nos está mirando fijamente. ¿Has conseguido dar con él? Si todavía no has podido verlo, te recomendamos que te fijes en la parte central de la imagen.

¿Puedes encontrar al gato escondido? / Reddit

¿Todavía nada? A continuación te mostramos la solución. Como has podido ver, el gato estaba escondido bajo el palé en todo momento. Sin embargo, el resto de elementos de la fotografía han podido distraerte y evitar que resuelvas el reto mucho antes. Desde los maceteros o los troncos hasta el césped que protagoniza la fotografía.