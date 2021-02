Sergio Ramos será operado del menisco de su rodilla izquierda

El capitán del Real Madrid Sergio Ramos será sometido a una intervención quirúrgica en el menisco de su rodilla izquierda, tal y como ha adelantado en la mañana de este sábado el Diario AS.

Ramos se lesionó en el partido de la Supercopa de España frente al Athletic Club del pasado 14 de enero y finalmente tendrá que pasar quirófano este mismo sábado por esa dolencia.

El sevillano no ha vuelto a jugar desde aquel encuentro en el que el Real Madrid cayó eliminado de la Supercopa de España. Después de varias semanas de trabajo individual, este jueves se entrenó de vuelta con el resto de sus compañeros. Sin embargo, el viernes ya no se le vio sobre el césped y este sábado el Diario AS ha adelantado que tendrá que ser operado.

Las malas noticias se acumulan en el inicio de 2021 para Zinedine Zidane, quien tras perder esta semana al belga Eden Hazard por una nueva lesión muscular, ha recibido la mala noticia de la operación a la que se debe someter Ramos para solucionar sus problemas en la rodilla izquierda.

El defensa madridista se dañó la rodilla el pasado 14 de enero en el calentamiento de la semifinal de la Supercopa de España, ante el Athletic Club, y disputó con molestias el encuentro. Tras un periodo de recuperación, el pasado miércoles y jueves se ejercitó con el grupo con mal resultado. Las pruebas médicas a las que fue sometido el viernes detectaron que tiene dañado el menisco y debe pasar por el quirófano.

Ramos, en función de los tiempos de recuperación, se perderá entre seis y ocho semanas de competición. Será baja en los partidos de LaLiga Santander ante Huesca, Getafe, Valencia, Real Valladolid, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Elche. Tampoco podrá liderar al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, ante el Atalanta, y su reto será estar recuperado para la vuelta el 16 de marzo en el Alfredo di Stéfano.