Biden defiende que Trump no reciba información del servicio de inteligencia por su "comportamiento errático".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en contra de que su antecesor, Donald Trump, siga recibiendo informes de inteligencia del Gobierno por su condición de expresidente como consecuencia de su comportamiento (errático), según ha informado la Agencia EFE.

El presidente fue preguntado durante una entrevista con la CBS si creía que Trump debía seguir recibiendo estos informes, a lo que ofreció un no rotundo: “Prefiero no especular en voz alta. Creo que no es necesario que tenga las sesiones informativas de inteligencia. ¿Qué valor tiene darle un informe de inteligencia? ¿Qué impacto tiene, aparte del hecho de que podría cometer errores y decir algo?".

Consecuencia de su comportamiento

La razón por la que Biden desconfía de su antecesor es "su comportamiento errático no relacionado con la insurrección" según explicó en la entrevista de Norah O`Donnel para Evening News, refiriéndose al asalto que se protagonizó del Capitolio de Estados Unidos el día 6 de enero por aquellos insurgentes partidarios de Trump.

Los ex presidentes de Estados Unidos reciben tradicionalmente algunos informes de inteligencia incluso después de haber dejado el cargo. Trump denigró con frecuencia a los servicios de inteligencia y no era conocido por tomar largas sesiones informativas durante su mandato en la Casa Blanca.