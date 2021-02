Salvini se muestra dispuesto a apoyar un Gobierno con Draghi, quien continúa con la ronda de consultas

El líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, se ha mostrado este sábado dispuesto a apoyar un Gobierno italiano presidido por el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi. "Estamos demostrando, lealtad y seriedad por el bien del país", ha dicho Salvini a la salida de su reunión con Draghi, al destacar que no ha puesto condiciones, "como si han hecho otros" partidos, dijo.

Draghi ha sido designado por el jefe del Estado, Sergio Mattarella, para intentar lograr una mayoría estable que ponga fin a la crisis política abierta tras dimisión del primer ministro Giuseppe Conte. Salvini ha explicado que la próxima semana volverán a reunirse con Draghi para hablar del programa gubernamental y decidir definitivamente si entra o no a formar parte de la mayoría gubernamental.

Salvini se ha mostrado muy positivo tras la reunión, al asegurar que tenían muchos puntos en común con Draghi sobre "desarrollo, empresas, crecimiento" para "una Italia que recomienza". "No ponemos condiciones, otros lo hacen, nosotros no. No hemos hablado de personas, ni de ideas ni movimientos. Es un momento en el que por el bien del país se tienen que superar los intereses personales y los partidismos", ha añadido.

Salvini confía en Draghi

"Prefiero estar en la habitación donde se decidido cómo se utiliza el dinero de nuestros hijos, que fuera", ha agregado, en alusión a la gestión de la millonaria partida que Italia prevé recibir de los fondos europeos para la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia.

También ha afirmado que con Draghi habló de Europa y afirmó que "algunos hablan de un europeísmo pero privo de contenidos para poner vetos a la Liga", pero que ellos siempre irán a Europa a defender a Italia. También le expresó al expresidente del BCE su oposición a cualquier tipo de aumento de impuestos o de la llamada "patrimonial", la tasa a las rentas más altas.

La Liga se reúne con Draghi

La delegación de la Liga se ha reunido este sábado con Draghi en la sede de la Cámara de Diputados donde éste está dialogando con todas las fuerzas políticas para consensuar un nuevo Gobierno. Ahora, Draghi debe acabar su primera ronde consultas con la formación mayoritaria, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S).

El apoyo de la Liga o el M5S son decisivos para la formación del gobierno presidido por Draghi, que hasta hora ha recibido el apoyo de todas formaciones parlamentarias, a excepción de la ultraderechista Hermanos de Italia.