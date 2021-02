Condenado un maltratador de Telde: "Te voy a matar, si no eres para mí no eres para nadie"

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la condena de nueve años de cárcel impuesta a un maltratador de la localidad canaria de Telde por pegar, insultar, amenazar y violar durante varios años a su pareja. Las amenazas de muerte llegaron a producirse delante de sus hijos con frases como: "Te voy a matar. Si no eres para mí, no eres para nadie" condensados por la víctima en un relato que el Supremo considera "demoledor".

El maltrato, según la sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, se prolongó durante algo más de una década aunque se recrudeció en los últimos tres años de matrimonio. Un "comportamiento violento" con agresiones sexuales esporádicas y "constantes humillaciones e insultos" asegurando que "te voy a quitar a tus hijos y meterlos en un reformatorio", perpetrando estas agresiones a veces delante de alguno de sus cinco hijos.

Las agresiones iban acompañadas, a veces, de amenazas de muerte. "Te voy a matar. Si no eres para mí, no eres para nadie" dijo en una ocasión, afirmando que "voy a matar a tus hijos" o "voy a quemar la casa" en otras. Ella relató que se decidió a denunciar cuando empezó a maltratar también a sus cinco hijos ya que entonces "fue consciente de que el haber aguantado los malos tratos propios no había servido de nada".

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la condena que le impuso en primera instancia la Audiencia Provincial de Las Palmas: nueve años de cárcel por delitos de agresión sexual, maltrato y vejaciones. Los jueces desestiman el último recurso del maltratador y también confirman que debe indemnizar a la víctima con un total de cuatro mil euros.