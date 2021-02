¿Quién es Jaime Navarro? El ex del Real Madrid que celebró la polémica boda sin mascarillas

La Dirección General de Salud Pública madrileña ha abierto una investigación sobre la boda celebrada el pasado sábado en el Casino de Madrid, cuyos invitados no llevaban mascarilla, y ha solicitado a la Policía Municipal que realice las actuaciones necesarias para comprobar el incumplimiento de las medidas frente al coronavirus.

El enlace tuvo lugar el sábado en esas instalaciones del Casino, en el centro de la capital, donde se celebraba la boda de Jaime Navarro, un exjugador de la cantera del Real Madrid, y Beatriz Ungría.

Tras la investigación abierta por Salud Pública, la Policía Municipal de Madrid investigará lo ocurrido en la celebración después de que se colgaran en las redes diversos vídeos en los que se puede ver a los asistentes sin mascarilla y sin guardar la debida distancia de seguridad.

Entre los invitados había famosos de la talla de Juan Lebrón, número dos del pádel mundial, y Elena Tablada, ex de David Bisbal y cuñada de la novia en la boda, quien ha dicho que "las normas se cumplieron a rajatabla".

Ayer en el Casino de Madrid no había covid y se celebró de este modo una boda.

La pandemia no solo ha sacado a la luz el clasismo y el egoísmo, también la indecencia. pic.twitter.com/JBKzyNeIlp — Vivas (@SoniaVivasRive3) February 8, 2021

Jaime Navarro, canterano del Real Madrid

El nombre de Jaime Navarro era hasta hoy conocido solo por los muy futboleros o muy madridistas, ya que el joven estuvo a punto de llegar a lo más alto del Real Madrid. Fue canterano del equipo blanco, compañero de promoción de Dani Carvajal, actual lateral derecho del primer equipo; y del también conocido Pablo Sarabia, compañero de Neymar y Mbappé en el Paris Saint-Germain. Además, compartió también vestuario con otros futbolistas como Lucas Vázquez o Álex Fernández en 'La Fábrica' del Real Madrid.

La verdad es que da gusto ver cómo Juan Lebrón, el número 2 del pádel mundial, da ejemplo en mitad de una pandemia pic.twitter.com/5hnGz7jjcA — Dani Domínguez (@DaniDominguezRo) February 7, 2021

"Mi época en el club blanco fue algo increíble, la recuerdo con mucho cariño y puedo decir que ha sido de lo mejor de mi vida. Allí coincidí con muchos compañeros buenos como Carvajal, Sarabia, Lucas Vázquez o Alex Fernández", dijo en una entrevista en el diario MARCA.

"Para mí, la cantera es una fábrica de sueños e ilusiones donde todo el mundo te trata muy bien y lo único que haces es aprender y trabajar. Como canterano que soy, me encantaría que los jugadores que salen de ahí tengan más peso en la primera plantilla, pero el Madrid es un club exigente y no es nada sencillo", lamentó.

Su pasado futbolístico por Europa

Navarro tuvo que salir del Real Madrid para poder disfrutar de minutos en el campo. Comenzó aquí una andadura por Europa en el club italiano Pescara, el alemán Lotte o el inglés Kettering.

"De un día para otro dejé de tener peso en la plantilla del Real Madrid C. Al salir del equipo estuve deambulando por algunos países como Inglaterra, Italia o Alemania. La verdad es que la experiencia no salió del todo, pero me siento orgulloso de haberlo intentado. No me arrepiento de nada", admitió.

Con el paso de los años, Navarro se vio obligado a dejar el fútbol a los 24 años ante la falta de minutos para jugar en los equipos que había militado. Sobre la fama, el jugador aseguró que también le paraban por la calle. "Ahora ya no me reconocen, pero antes, cuando estaba en el Madrid e iba a la Complutense, sí que me paraban de vez en cuando", recordó.

Experiencia profesional

El madrileño, nacido en 1991, se puso a estudiar periodismo en la Universidad Villanueva de Madrid cuando colgó las botas. Posteriormente ha trabajado en distintas empresas en tareas relacionadas con el marketig.

Primero fue especialista en ventas en Holmes Place, una cadena de clubs de fitness de Madrid. Posteriormente estuvo en Parclick, una plataforma centrada en la reserva de aparcamientos low cost en la misma ciudad, para más adelante colaborar en EatTasty, centrada en la distribución de comida para particulares, empresas y centros de negocio. En diciembre de 2020 concedía una entrevista en la que explicaba este proyecto, que había colaborado en la donación de alimentos durante la pandemia. En la charla demostraba su interés por avanzar en el desarrollo de nuevos sistemas de entrega de comida a domicilio sin utilizar envases de pástico.

Navarro es socio fundador de Health Hunters, una cadena de restaurantes con locales en Madrid y Albacete. También es director de desarrollo de negocio y expansión de Traza Healthy Consumers, una empresa consultora especializada en seguridad y calidad alimentaria.