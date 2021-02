Hazard: "Estar lesionado no es el fin del mundo porque puedo pasar tiempo con mis hijos"

Eden Hazard ha sido claro sobre sus lesiones. El belga, que sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento el pasado 3 de febrero y estará un mes de baja, considera que "estar lesionado no es el fin del mundo porque puede pasar tiempo con sus hijos".

"Tengo la suerte de que cuando estoy lesionado y tengo que quedarme en casa, mi familia me ayuda a pasar por ello. No es el fin del mundo porque puedo pasar tiempo con mis hijos. Cuando estás lesionado y solo, puede ser duro, pero a mí me apoya mi familia", explicó en la revista On The Front Door.

El ex del Chelsea, que ha sufrido nueve lesiones en el año y medio que lleva en el Real Madrid, considera que sus lesiones "le exigen tiempo para curarse". "Cuando estás lesionado puedes hacer muchas cosas. Puedes trabajar para ponerte bien más rápido, pero las lesiones que he sufrido exigen tiempo para curarme. Solo tengo que esperar, trabajar duro y mejorar. Cuando estoy en casa, puedo disfrutar de tiempo familiar", añadió.

"Mi prioridad ahora es jugar bien y disfrutar"

Respecto a su retirada, Hazard afirmó que "quiere jugar al fútbol el máximo tiempo posible". "Espero jugar al fútbol el máximo tiempo posible e intentar siempre disfrutar en el terreno de juego".

"Cuando llegue el final de mi carrera podré mirar atrás y ver mis logros, pero mi prioridad ahora es jugar bien y disfrutar del fútbol. No sé dónde estaré en los próximos años, intentaré concentrarme en el próximo partido y el próximo entrenamiento. Acabo de cumplir los 30, mi cuerpo se encuentra bien. Afortunadamente, puedo jugar al menos cinco o seis años más", conluyó.