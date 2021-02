El conflicto Koeman - Rudi García se remonta a 2019

Ronald Koeman ha sido muy contundente con Rudi Garcia en rueda de prensa. A pregunta de Adrià Albets de la SER, Koeman ha querido dejar claro que para él "Rudi García no es importante". "Ahora parece que el entrenador del Lyon quiere salir en prensa para así tener más protagonismo. No me importa, este hombre no es importante para mí”, ha declarado Koeman, respondiendo a las palabras de Rudi el día anterior.

“He visto a Koeman muy ofuscado porque los de París hablan sobre Messi a una semana del partido, pero no le vi tan tímido cuando habló de Depay y ya había acabado el mercado”, ha asegurado el entrenador del Olimpique en Bein Sports Francia.

Pero la guerra se remonta a 2019 y consta de varios capítulos. En noviembre de 2019, después de que Depay se lesionara en un intrascendente Holanda – Estonia con Koeman de seleccionador, Rudi García aseguró que “era una falta de respeto haber hecho jugar a Depay en esa situación”. “Se ha lesionado en el mismo músculo que ya tenía tocado. Lo que he constatado es que se ha lesionado en un partido que no valía para nada. Alinearlo ha sido una falta de respeto para el Olimpique de Lyon”, dijo entonces García.

Un año después, en 2020, Garcia volvió a la carga. Koeman admitió que quería a Depay para su equipo en una entrevista a la televisión holandesa NOOS. Y el 30 de noviembre de 2020, hace escasos meses, Rudi Garcia advirtió de que le iba a cantar las cuartena a Koeman en algún momento. “Depay está jugando muy bien… recordadme que un día le haga una entrada a Koeman. Algún día lo haré”, comentó. Ese día ha llegado y Koeman ha respondido tajante: “No es un hombre importante para mí”.