Matan a tiros a un youtuber que grababa un "robo de broma" con un cuchillo carnicero

La unidad de homicidios del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville ha informado recientemente, a través de su página web, de la muerte de un joven de 20 años tras recibir varios impactos de bala en su cuerpo. Los hechos se produjeron el pasado viernes en el barrio estadounidense de Hermitage, cuando el joven Timothy Wilks preparaba una broma para su canal de YouTube en un aparcamiento.

Según cuenta la persona que disparó al joven, David Starnes, Wilks y un amigo estaban haciéndose pasar por ladrones para captar las reacciones de la gente y subirlas posteriormente a su canal de YouTube. Lo hacían con un cuchillo de gran envergadura entre sus manos, arma que utilizaban para amedrentar a las víctimas de la "broma" con el objetivo de que estos le dieran todas sus pertenencias. Una situación que puso en alerta a Starnes y sus amigos.

El joven reconoce que disparó al youtuber en defensa propia

Cuando el youtuber se acercó hasta su posición, tal y como cuenta David Starnes en declaraciones a la policía local, este sacó una pistola y disparó contra Wilks en defensa propia. El joven de 23 años reconoce que no sabía que se trataba de una broma y que había disparado contra el youtuber en defensa propia y del resto de sus amigos y amigas. Tras disparar al joven, los amigos se pusieron en contacto rápidamente con los servicios sanitarios y con la policía.

Sin embargo, ya era demasiado tarde. Según explicaba la policía a través de un comunicado, Timothy Wilks ya había fallecido como consecuencia de las heridas de bala: "Cuando los oficiales llegaron al lugar de los hechos a las 9:25 p.m., David Starnes Jr, de 23 años, estaba allí y admitió haber disparado a Wilks". Tras escuchar las declaraciones de las partes implicadas, el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville ha decidido abrir una investigación.

Starnes no ha sido acusado formalmente por el asesinato de Timothy Wilks

Sin embargo, Starnes no ha sido todavía acusado formalmente. Una vez más, las autoridades han pedido a la sociedad que no lleve a cabo este tipo de bromas para evitar incidentes como el sucedido durante los últimos días en Nashville. Y es que, tal y como recogen los medios locales, no es la primera vez que pasa algo semejante en el país. Hace ya varios meses, concretamente en agosto, los gemelos Stonks fueron acusados por varios delitos relacionados con su canal de YouTube.

Entre otras cosas, los jóvenes fueron acusados de un delito grave y un segundo delito menor por algunos vídeos en los que simulaban el robo a un banco. Por lo tanto, y para evitar este tipo de sucesos, desde el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville piden a la sociedad que no realicen este tipo de bromas bajo ningún concepto. Y es que, tal y como se ha demostrado durante estos últimos años, no todo vale a la crecer en YouTube.