La portavoz de Exteriores de Rusia: "No sé si hacer caso a González Laya o a Pablo Iglesias"

María Zajárova, portavoz de exteriores rusa, ha tirado de ironía para preguntarse a quien creer, si a la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, quien aseguraba que España es una democracia plena, o al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que ponía en duda esa plenitud.

Según la agencia EFE, ha mandado un mensaje a España: el caso del líder opositor Navalni no es asunto ni de la Unión Europea ni de España y todo este lío viene porque el Alto representante de la Unión Europea, Jose Borrell, fue a Moscú, y además de reunirse con representantes de la población civil —opositores incluidos—, tuvo un encuentro con Sergei Lavrov, ministro de Exteriores. En ese encuentro le pidió la liberación de Navalni y que se respetaran las libertades esenciales y los derechos humanos. Lavrov le contestó que en Europa también se encarcelaban políticos, y puso como ejemplo a los líderes independentistas catalanes, a los que, según el ministro ruso, llevaron a prisión por tratar de organizar un referéndum. De ahí a que la ministra González Laya le contestara con que España era la democracia 23 en el ranking de democracias plenas, frente al 124 de Rusia de un total de 167 países.

Pues bien, la portavoz de exteriores, María Zajárova, sigue con este asunto, y dice que el caso Navalni no es asunto ni de la Unión Europea ni de España, pero aprovechó para ahondar en las diferencias que sobre el asunto han escenificado distintos ministros del gobierno de Pedro Sánchez. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguraba en una entrevista en Ara que no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España por la existencia de líderes independentistas en las cárceles y en el exilio, y esta aseveración ha servido de base para que María Zajárova tire de ironía :"No sé a quien creer, si a la señora González Laya, que afirma que España es un ejemplo de democracia, o al vicepresidente del gobierno español, que asegura que esta lejos de la normalidad en cuestiones democráticas".

A Zajárova le han preguntado muchas veces en las ruedas de prensa semanales sobre el papel de Rusia en la desestabilización de la cuestión catalana, y siempre se ha limitado a negar cualquier injerencia, señalando que es un asunto interno de España. Para calmar las aguas, la portavoz termina diciendo que "no ve ningún motivo para que esto afecte a las relaciones bilaterales hispano-rusas y mejor sería que no sacáramos a colación asuntos internos injerencistas".

Recuerda la portavoz que la condena de 3,5 años de cárcel que un tribunal ruso dictó para Navalni, no tendrá que cumplirse en su totalidad, pero es un antiguo asunto penal pendiente de Navalni. Sobre este mismo asunto, se pronunció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que había calificado la sentencia inicial de arbitraria y poco razonable, ordenando a Rusia pagar una indemnización, que sí pagó, pero manteniendo abierta la causa hasta ahora que se ha celebrado el juicio contra el líder opositor. La mayoría de los países europeos por boca de sus dirigentes han condenado el encarcelamiento de Navalni, pero Rusia ha cargado las tintas contra España.