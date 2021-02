C. Tangana: "Nunca he escuchado la música de Pablo Hasél pero meterle en la cárcel es una locura"

Amnistía Internacional ha expresado este miércoles que ve "injusto y desproporcionado" que el rapero Pablo Hasél entre en prisión, a quien la Audiencia Nacional ha dado de plazo hasta el viernes para ingresar en la cárcel y cumplir la condena de nueve meses impuesta por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Con este fin, la organización ha lanzado una campaña en la que exige reformar el Código Penal y en la que participa el artista C. Tangana, ha explicado Amnistía Internacional en un comunicado.

"Nunca he escuchado la música de Pablo Hasél pero no hace falta escuchar su música no estar de acuerdo con sus letras para darse cuenta de que meterle en la cárcel es una locura", explica el cantante madrileño en el vídeo de la campaña.

"Amnistía Internacional lleva años pidiéndole al Gobierno que modifique las leyes que permiten estos encarcelamientos que son injustos", zanja C. Tangana.

La entidad pro derechos humanos sostiene que algunos artículos del Código Penal vulneran el derecho a la libertad de expresión, y ha defendido que nadie debería ser enjuiciado "solo por expresarse en redes sociales o por cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso".