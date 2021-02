Twitter anuncia que Trump está vetado de sus redes de manera permanente

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump no tendrá permitido volver a Twitter incluso si se postula nuevamente para un cargo y gana, según ha desvelado el director financiero de la red social. En una entrevista en la cadena CNBC, en la que le han cuestionado sobre una posible vuelta del magnate a la red sociales en caso de concurrir a la carrera presidencial de 2024, el director financiero Ned Segal ha aclarado que la prohibición a Trump es permanente. "Por la forma en que funcionan nuestras políticas, cuando te quitan de la plataforma, te quitan de la plataforma", ha asegurado, "ya sea que seas un comentarista, un director financiero o un público anterior o actual oficial. Recuerde, nuestras políticas están diseñadas para asegurar que las personas no inciten a la violencia, y si alguien hace eso, tenemos que sacarlo del servicio y nuestras políticas no permiten que la gente regrese", ha apuntado.

Estas palabras de Ned Segal llegan en medio del segundo juicio político de Trump en el Congreso. Si es absuelto, Trump no tendría impedimento de postularse para la presidencia u otra oficina federal.

Twitter suspendió a Trump

La red dio el paso sin precedentes de vetar a Trump el mes pasado después de que algunos de sus partidarios irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos. En ese momento, Twitter dijo que suspendía permanentemente a Trump "debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia". En el momento de la represión, Twitter ya había bloqueado temporalmente la cuenta de Trump por varios tweets que, según la propia red social, contribuían a un elevado riesgo de violencia.