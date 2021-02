La Policía Nacional ha alertado, a través de sus redes sociales, sobre la proliferación de un nuevo caso de phishing mediante el que un grupo de ciberdelincuentes pretende hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Para ello, y como viene siendo habitual en estos casos, los atacantes se hacen pasar por una institución de renombre para ganarse la confianza de sus víctimas. Concretamente por Correos, una de las empresas más damnificadas por este tipo de ataques.

En esta ocasión, los responsables del ataque se pondrán en contacto contigo a través de un correo electrónico para informarte sobre la entrega de un supuesto paquete. A pesar de que no estés esperando ninguno, los responsables del ataque te facilitarán un número de seguimiento para que puedas ver dónde se encuentra en estos momentos. Una táctica muy recurrente en este tipo de ataques para que las víctimas sigan sus indicaciones y acaben cayendo en la trampa.

Así es la última estafa relacionada con Correos: que no te engañen

Después de facilitarte el número de seguimiento del paquete, los ciberdelincuentes te pedirán que confirmes el pago para completar la entrega lo antes posible. Como viene siendo habitual en estos casos, los responsables del ataque jugarán con la prisa para que no te lo pienses demasiado y caigas en la trampa. Por esa misma razón, y después de pedirte que confirmes el pago, aparecerá un botón desde el que puedes iniciar sesión en Correos.

Pero, como suele ser habitual en este tipo de casos, no es más que una trampa para hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Tras acceder a esta página web, que se asemeja considerablemente a la oficial, los responsables del ataque te pedirán tus datos tanto personales como bancarios. Desde tu nombre y apellidos o tu dirección hasta tu número de teléfono, tu correo electrónico o tu número de cuenta. Por lo tanto, y si has recibido un mensaje de estas características, no sigas sus indicaciones.

Consejos para no caer en la trampa

Con el objetivo de hacer frente a este tipo de amenazas, Entelgy Innotec ha desarrollado una serie de consejos con los que evitarás caer en la trampa. Desde observar que el dominio del remitente del correo es el correcto, o consultar la ortografía del mismo hasta no abrir correos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado. Pasos sencillos que te ayudarán a evitar problemas mayores.

Por otro lado, desde Entelgy recomiendan no hacer clic en los hipervínculos o enlaces de correos sospechosos, actuar con precaución a la hora de descargar ficheros o ejecutables adjuntos en correos e introducir tus datos personales únicamente en páginas con protocolo 'https'. Por último, la empresa especializada en ciberseguridad recomienda que revisemos periódicamente las cuentas bancarias para identificar cualquier irregularidad, modificar periódicamente tus contraseñas y acudir a los canales oficiales en cuestión de duda. De esta manera podremos hacer frente a todo tipo de timos que tienen como objetivo hacerse con nuestros datos.