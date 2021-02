Las primeras palabras de un paciente operado por COVID-19 que sorprendieron y alegraron el día a su enfermera

En los últimos meses el coronavirus ha dominado la conversación en Twitter. La red social del pájaro se ha llenado de historias de superación o comentarios de sanitarios pidiendo responsabilidad. Sin embargo, en Twitter también hay hueco para las historias que sacan una sonrisa y esto es lo que ha pasado con uno de los últimos hilos virales del momento, protagonizado por una enfermera y un paciente recién operado a causa del coronavirus.

"Hoy en la UCI he cambiado la cánula de traqueostomía a un paciente por una de plata para tapársela y que pudiera hablar. Tenía muchas ganas... Estas han sido sus primeras palabras", comienza diciendo Cristina, que en su biografía de Twitter reconoce ser enfermera de UCI del Hospital Clínic de Barcelona.

En un segundo mensaje confiesa que se quedó totalmente sorprendida con las palabras que dijo el paciente tras la operación. El hombre decidió imitar a Darth Vader para pronunciar una de las frases más conocidas de la historia del cine: "Yo soy tu padre", dijo para sorpresa de la enfermera.

"Pacientes que no pierden en sentido del humor a pesar de todo lo que están pasando. ¡Estos momentos compensan con creces todos los malos!", explica la sanitaria, que para terminar ha agradecido la difusión y el cariño recibido a raíz de la publicación del primer mensaje. "Gracias por todos vuestros mensajes de ánimo. Que sepáis que esta mañana se los he hecho llegar. Le habéis sacado una sonrisa. Y a mi a también", ha dicho como cierre a este hilo que ya cuenta con más de 20.000 'Me Gusta' y casi 3.000 retuits.