Jordi Alba ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales este jueves después de que el FC Barcelona publicara en Twitter una toma de la acción en la que reclama un posible penalti en el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey entre el conjunto blaugrana y el Sevilla.

"Así lo vivimos a pie de campo", dice el mensaje que acompaña al vídeo en el que se ve la caída del lateral izquierdo del FC Barcelona en la acción con el sevillista Suso. En poco más de media hora el vídeo cuenta con casi 150.000 reproducciones solo en la cuenta del club en castellano. La publicación acumula en ese tiempo más de 600 comentarios, lo que indica que el debate sigue abierto el día después del partido.

⚽📹 El @FCBarcelona publica un nuevo vídeo de la jugada de Jordi Alba con Suso



🤔 ¿ES PENALTI PARA TI?#SevillaBarça #CopaDelRey pic.twitter.com/wEwaUCKPef — El Larguero (@ellarguero) February 11, 2021

Los seguidores de El Larguero también han podido opinar sobre esta acción. En la cuenta oficial del programa hemos publicado el vídeo con una pregunta clara: "¿Es penalti para ti?". En un cuarto de hora se han sumado más de 50 comentarios.

La mayoría de ellos coinciden en que no hay penalti de Suso sobre Jordi Alba, aunque sí que hay quien defiende que hay un agarrón del sevillista sobre el defensor azulgrana. Una de las cuestiones que más ha llamado la atención de los seguidores del programa de Manu Carreño es el comportamiento de Jordi Alba en la jugada. De hecho, la mayoría se centra en algunas cuestiones que no entienden o que le parecen reprobables:

"Lo que no se ve es el codazo que le pega Jordi Alba en la nariz a Suso al levantar los brazos".

"Jordi Alba levantando los brazos y tirándose hacia atrás antes de que le toquen. Vaya tela..."

"Si escuchas el vídeo se escucha perfectamente a Jordi Alba reclamarlo antes casi de que le toquen".

"¿Qué hace Alba entrando de espaldas al área y aguantando la bola en esa zona? Pues buscar penalti y dejarse caer [...] No es ni falta, menuda simulación".

Algunos usuarios, sin embargo, ven que Suso pone la mano en el hombro de Alba, aunque luego se genera un debate sobre si el hecho de que la acción se inicie fuera del área hace que no se pueda pitar penalti. También hay usuarios que no tienen ninguna duda de que haya que pitar la pena máxima: "No entiendo cómo Lahoz puede considera que no es penalti".