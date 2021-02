Una nueva lesión se ha interpuesto en el camino de Neymar Jr., apartándole de los terrenos de juego un mínimo de cuatro semanas y llevándose con ello, al menos, la ida de octavos de final de la Champions League frente al Barça. Su último diagnóstico, que afecta a su aductor izquierdo, fue provocado tras una entrada que ha hecho que el delantero, ya en frío, estalle en las redes sociales.

Neymar pone en el foco su dolor, su estilo de juego, sus compañeros de profesión e incluso el trato de los medios de comunicación a través de su Instagram: "La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante".

"A veces me siento incomodado por mi estilo de juego, porque regateo y termino siendo golpeado constantemente, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo... realmente me entristece", escribió en su cuenta, tan solo unos minutos después de conocer su parte médico.

En sus palabras recoge también el hartazgo por quienes le llaman "niño mimado", "llorón" o "piscinero", incluyendo aquí a jugadores rivales, entrenadores y también periodistas. Su última 'bomba' llegó a modo de cierre: "Sinceramente, me entristece y no sé hasta cuándo podré aguantar, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. Nada más".

Acoso al autor de la entrada

Las redes se han convertido en un arma de doble filo en la que también se han presenciado numerosos insultos para Steeve Yago, futbolista del Caen y protagonista en el lance que desembocó en la lesión de Neymar. El propio Yago ha salido al quite ante todas las acusaciones y ha querido agradecer las muestras de apoyo que también se han sumado en las últimas horas a modo de respuesta.

"Gracias por las publicaciones de los que me apoyan tras los insultos que recibo en Instagram y Twitter. Gracias. No se preocupen por mí, en realidad no me golpea en absoluto. Incluso los insultos racistas pasan por alto. Ya me conocen, soy más fuerte que eso", zanjó en sus stories, dando 'carpetazo' a todos los mensajes de odio recibidos.