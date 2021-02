Elton John y Michael Caine protagonizan un anuncio para animar a los británicos a vacunarse contra el COVID-19

El mítico cantante Elton John ha aparcado los micrófonos para concienciar a los británicos de la importancia que tiene vacunarse contra el COVID-19 y ha protagonizado así un anuncio junto al famoso actor Michael Caine. Ambas estrellas han colaborado con el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido para promocionar la campaña de vacunación.

Con semblante desenfadado, pero de forma contundente, han lanzado un divertido mensaje a toda la población. El anuncio comienza simulando un casting donde Elton John aparece "postulando" para ser candidato de la promoción oficial. Así, comienza el cantante repitiendo varias tomas probando diferentes tonos e incluso imita a su compañero Caine. "Hola, mi nombre es Elton John", dice unas cuantas veces.

"Cuanta más gente se vacune, más posibilidades habrá de erradicar la pandemia", es el mensaje que lanza finalmente y asegura "es importante saber que las vacunas han superado todas las pruebas de seguridad". Acto seguido, el supuesto director del casting le pide al músico que actúe y represente una escena donde una enfermera acabara de vacunarle. Así, con un polo rojo de manga corta, Elton John interpreta a un paciente que acaba de recibir la vacuna.

Con sus clásicas gafas redondas, el cantante emite un grito forzoso simulando el pinchazo y el director le pregunta qué ha sido eso: "Ese soy yo actuando", contesta Elton John. Después, el director le dice que le llamarán y el cantante bromea con que espera que encuentre a alguien más mayor.

"No duele nada"

Y así es. En los últimos segundos del anuncio aparece Michael Caine sentado, simulando haber recibido la vacuna contra el coronavirus y asegurando con gran énfasis que no duele el pinchazo. "No duele nada. No mucha gente lo sabe", remarca y el anuncio finaliza dejando en el aire si ambos participantes han sido escogidos para protagonizar la promoción oficial.

La clara intención del anuncio es animar a todos los británicos a vacunarse y de forma divertida y desenfadada eliminar los pensamientos negativos de parte de la población que aún tiene reticencias sobre las vacunas. De momento, Reino Unido ha vacunado a casi trece millones de británicos con la primera dosis y se espera que esta semana acaben siendo quince millones los vacunados.