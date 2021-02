Mourinho pierde la paciencia con Gareth Bale: "Fue totalmente incorrecto"

Hasta aquí parece haber llegado la buena sintonía entre José Mourinho y Gareth Bale. Aunque el portugués ha sido paciente durante toda la temporada con el galés a pesar de que no ha podido contar casi nunca con él por sus problemas físicos, una publicación del jugador cedido por el Real Madrid al Tottenham parece haberlo cambiado todo.

En la publicación, de hace dos días, Bale aparece entrenando con aparente normalidad. "Buena sesión hoy", dice en el texto. A Mourinho parece no haberle gustado demasiado, según ha explicado este viernes en rueda de prensa. "Había una contradicción entre la publicación y la realidad", ha asegurado. "Probablemente ni siquiera la publicación fue responsabilidad suya, pero el mensaje era que estaba genial y listo y eso era totalmente incorrecto".

Mourinho ha revelado que durante estos días Bale dijo que no se encontraba bien y pidió ser sometidos a pruebas médicas. "Se le hizo el escáner, que no mostró lesión alguna, pero tenía malas sensaciones", ha señalado. "Los entrenadores, la ciencia y los médicos no pueden ir contra las sensaciones de los jugadores. Son más importantes que todos nosotros, por lo que él no está listo para el partido", ha señalado.

Desde hace tiempo

El portugués no ha ocultado que la situación del galés no es solo un problema de los últimos días. "Desde el comienzo de la temporada, en relación a todo esto, he tratado de ser muy discreto. He tratado de manejarlo en de puertas adentro pero siento que tengo que abordar la situación", ha añadido.

Gareth Bale, de 31 años y cedido al club inglés tras unas temporadas en el Real Madrid en las que tampoco ha tenido continuidad y sus problemas físicos han sido una constante, solo ha sido titular en dos partidos del Tottenham en la Premier League.