Illa cree que el veto independentista podría suponer el colapso de la gobernabilidad: "Sería un gran error"

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, cree que el veto de los partidos independentistas para no pactar con los socialistas tras el 14 de febrero "no tendrá efecto" en otros ámbitos institucionales, como puede ser el Congreso o en los ayuntamientos.

En una rueda de prensa telemática de EFE este viernes, ha tachado el acuerdo de los independentistas de pactar contra él como "un gran error político" y una manera pobre de hacer política, frente a la que quiere apostar por el diálogo dentro de la ley, el reencuentro y no la división: "Sería un error todavía más grande que tuviera efecto en otros ámbitos institucionales, como pueden ser los ayuntamientos. Desde luego, el PSC no irá por aquí", y ha añadido que los socialistas no van a fomentar romper ningún pacto en ninguna institución.

Ha lamentado que es "el primer pacto contra un partido socialdemócrata que se hace en Europa" y lo ha calificado como el pacto del miedo, de definir una posición política en base a excluir a otros partidos políticos. Aun así, ha valorado que puede ser un incentivo para concentrar el voto en su candidatura, que espera que tenga el peso suficiente para ser presidente porque "es la única que quiere avanzar y dejar atrás los 10 años de decadencia".

Ha destacado que él hace una propuesta en positivo, sin excluir ni vetar a nadie y sin la necesidad de firmar ningún documento, y que en el escrito que han firmado los independenistas no hay ningún argumento en positivo: "¿Por qué excluyen al PSC de la política catalana?".

"Si lo tienen tan claro, ¿por qué nos han llevado a elecciones? ¿Qué no tienen mayoría ahora en Cataluña? ¿Por qué JxCat se han disgregado con Junts y PDeCAT? ¿Por qué no han llegado a un acuerdo para sustituir a Torra si tienen más de 68 diputados? ¿Por qué han habido estas diferencias tan explícitas?", ha reprochado.

Descarta los tribunales



Cree que en el debate de La Sexta de este jueves "se vio con claridad la situación política de Catalunya, reflejada en esta política de bloques y trincheras", y ante esto considera que él trasladó un mensaje de esperanza porque intentó explicar todas sus propuestas de reencuentro.

Ha lamentado que el "todo contra Illa derivó en calumnias y ataques" y, preguntado por si tiene previsto llevar a los independentistas a los tribunales por estas cuestiones, ha respondido que no tiene previsto hacerlo por ahora, pero que todo tiene un límite, ha dicho.

Considera que descalificar con falsedades a un adversario político retrata a los independentistas, a los que ha reprochado no desarrollar su propuesta política a pesar de tener mayoría parlamentaria, y les ha acusado de tener "un estilo de hacer política trumpista". Y se pregunta: "¿Qué proponen exactamente? ¿Más de lo mismo? ¿Más confrontación? ¿Más división? ¿Más decadencia? ¿Excluyendo al PSC? ¿Fuera el PSC y más de lo mismo?".

Pactos tras el 14-F



Por otro lado, ha insistido en que, si gana las elecciones, llamará a todas las fuerzas políticas —incluidas las independentistas—, menos a Vox, sobre el que ha reiterado que no dependerán para formar gobierno ni aceptarán sus votos.

Preguntado por las declaraciones del candidato de Cs, Carlos Carrizosa, de que no descarta investir a Illa en un Govern constitucionalista con Cs, ha dicho que él ya ha presentado clara su propuesta y que, si Carrizosa la apoya, "pues bienvenido".