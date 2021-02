Sanidad estudia establecer cuarentenas para quien llegue de Brasil y Sudáfrica por temor a sus cepas del COVID

Fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran a la Cadena SER que España está estudiando la posibilidad de exigir una cuarentena obligatoria para los viajeros que lleguen desde Brasil y Sudáfrica. Las mismas fuentes señalan que la Unión Europea también esta valorando esta medida.

La preocupación es máxima entre las autoridades ante la entrada de la cepa brasileña. La Comunidad de Madrid ha vuelto a pedir este viernes mayores controles en las fronteras y que se establezca esa cuarentena después de confirmar que ya son tres los casos esa variante. Uno de ellos de la mutación más agresiva de Río de Janeiro.

El viceconsejero de Sanidad Antonio Zapatero ha avisado de que "esto no es una broma". Zapatero ha afirmado que si no se implantan "medidas serias vendrá la brasileña y la sudafricana, es de manual de primero de gestión de la pandemia y cuando hacemos este llamamiento no lo hacemos por enfrentarnos con nadie, es que esto es así".

La Comunidad Valenciana ha informado también este viernes de que ha detectado tres casos de la cepa sudafricana que se suman a los otros dos confirmados en Vigo y Cataluña.

Mientras tanto la cepa británica sigue extendiéndose. Hay al menos 550 casos secuenciados y confirmados y una presencia entre el 10 y el 15 por ciento, según los últimos datos de Sanidad, aunque hay territorios cuya circulación dobla con creces esta media.