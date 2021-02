La Policía pide investigar a Juan Carlos Monedero por sus trabajos con Neurona

En el marco de la investigación que instruye el juez Juán José Escalonilla sobre los contratos de Unidas Podemos con la consultora Neurona el instructor ha levantado el secreto de la pieza centrada en la actividad de la consultora en la que se han practicado diligencias desde el pasado septiembre de 2020 a enero de 2021.

En un informe de la UDEF, al que ha tenido acceso la Cadena SER, la policía pide una batería de actuaciones para analizar el detalle de todas las cuentas bancarias, transferencias, activos financieros, préstamos hipotecarios y pagos e ingresos del ex dirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero y tres administradores de Neurona.

En concreto, pone el foco en un pago de la consultora a Juan Carlos Monedero del 25 de enero de 2019 por un total de 26.000 euros. La Policía cree que podría ser irregular porque lo cobró un mes antes de las elecciones de abril, convocadas tras el no de ERC a la aprobación de los Presupuestos; y no da veracidad al concepto de la factura: “300 horas de consultoría presencial en Buenos Aires, Colombia y México” ya que asegura que los trabajos ficticios suelen ser por este tipo de conceptos; o el hecho de que fuera expedida por la empresa y no por Monedero.

Según el escrito, "lo lógico es que si fue Juan Carlos Monedero el prestador de dicho servicio sea expedida por él, no conteniendo además receptor”. Además “dicha factura está fechada el 30 de diciembre de 2018, correspondiéndose con un domingo".

El juez busca pruebas de financiación ilegal. La fiscalía lo enmarca en un presunto delito electoral y falsedad documental, como apuntó el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de los comicios de abril.

