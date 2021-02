El SUMMA envía UVIs sin médico a urgencias vitales

Eva habla con conocimiento de causa porque ha trabajado en el mismo servicio en Castilla-La Mancha: "En todas las CCAA, existen los dispositivos sin médico". Son los Soportes Vitales Avanzados de Enfermería (SVAE). Es un dispositivo que lleva dos técnicos y una enfermera en una ambulancia con capacidad de traslado.

En el SUMMA hay dos SVAE, el resto de dispositivos móviles 26 UVIs, (Unidad de Soporte Vital Avanzado), 16 VIR (Vehículos de Intervención Rápida) y 38 UAD (Unidad de Asistencia Domiciliaria Médica) deben llevar médico pero, no siempre es así. Eva entiende que esto puede ocurrir de forma excepcional: "El problema es que estas situaciones, en Madrid, se han convertido en cotidianas y te envían, por ejemplo, a una pérdida de consciencia, tras un traumatismo craneoencefálico, que puede deberse a una lesión cerebral grave, te mandan a una parada cardiorrespiratoria, a atender dolores precordiales que pueden ser infartos, a domicilios de pacientes con síntomas de ictus..."

La falta de médicos en el SUMMA es un problema recurrente. En la última convocatoria para médicos interinos, se sacaron a concurso 35 plazas y solo se cubrieron tres. En el SAMUR (emergencias sanitarias del Ayuntamiento de Madrid) se cubrieron todas las plazas. "Es porque las condiciones laborales y el maltrato al que estamos sometidos no son aceptables. En mi entorno hay mucho médicos que lo han dejado para irse a otros servicios de emergencias. Es muy triste porque este tipo de personal sanitario es muy vocacional y todo este mal entorno lo provoca la Gerencia que genera mal ambiente y nula sensación de pertenencia además de miedo".

"En el SUMMA no hay libertad para hablar con tranquilidad y el acoso laboral está a la orden del día —dice Eva— son muchos los sanitarios que tienen contratos laborales precarios y no se atreven a alzar la voz para que no les pongan una cruz. Te pongo un ejemplo de cómo se las gastan: Un día, en una curso, el director de enfermería se permitió el lujo de proyectar en la pantalla digital un conversación de WhatsApp de un grupo de trabajadores en el que se criticaba la gestión del servicio... para dejar claro que tenía ojos en todas partes".

Desde el sindicato SUMMAT, Rosa López, insiste en que llevan años denunciando esta situación: "Cuando lo decimos en Dirección nos responden que si se tratara de uno de nuestros familiares qué preferiríamos, que acudiera una enfermera o que no acudiera nadie. Le contestamos siempre lo mismo, que no estamos en el África central ni en una zona inaccesible. Estamos en la Comunidad de Madrid. No podemos seguir consintiendo esto, además es que cada vez que algún profesional protesta, se queja o transmite su miedo y su angustia... No hay respuesta. Además en los últimos años no han dejado de crecer los expedientes disciplinarios".

Rosa López lo quiere dejar claro: "Se está engañando a los pacientes. Se les dice que envían un vehículo de emergencias con un médico, y es mentira". Desde el SUMMA reconocen la falta de médicos y alegan que "actualmente hay 90 de baja, 52 con adaptación del puesto de trabajo por COVID (aquellos que por edad o patologías previas no deben atender pacientes por ser de mayor riesgo) y 26 adaptaciones por otras patologías". No obstante, matizan, la ley establece desde 2012 que un soporte vital avanzado requiere un enfermero y un técnico, por lo que sí falta un médico en un recurso avanzado no queda inoperativo sino que funciona como SVAE (Soporte Vital Avanzado de Enfermería).