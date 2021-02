"Si te gusta alguien, mejor espérate unos mesecitos": así es el amor a distancia en época de pandemia

Como si fuera un amor imposible entre Capuletos y Montescos. El coronavirus ha impuesto un distanciamiento insalvable a las parejas que ya vivían separadas. Sin hacer kilómetros, sin coger vuelos, sin hacer planes. Los cierres perimetrales cercan historias de amor que pelean por sobrevivir. Nunca un San Valentín fue tan amargo. "No aconsejo tener una relación a distancia en tiempos de coronavirus. Si desde el principio hubiese sabido lo que iba a pasar, a lo mejor me lo hubiera pensado más porque es muy duro llevarlo con el día a día también de ser estudiante. Hay que echarle tiempo, hay que hablar y hay semanas en las que no se puede. Lo que menos queremos ahora es aumentar nuestras preocupaciones". Habla Miguel, un estudiante de último curso de Bachillerato que conoció a su pareja este verano. Él vive en Madrid; ella, en un pueblo de Toledo.

"La pandemia rige nuestra relación. Es muy difícil llevarlo. El coronavirus marca cuando nos podemos ver y cuando no. Nos afecta también a la hora de relacionarnos: el desánimo, la angustia, la impotencia. Y se lleva mal, no se puede llevar bien. Se intenta dar lo mejor de cada uno, pero también estamos en 2º de Bachillerato hasta arriba de estudios", confiesa.

Miguel se mueve en un escenario de clarooscuros: "Tienes un apoyo y alguien con quien hablar, pero también son problemas y rayadas. Si se tiene algún problema en la relación es más difícil solucionarlo a distancia que en persona. Ahora con el coronavirus o se habla por WhastApp o no se habla. Y te afecta el triple porque no sabes de verdad cómo se siente esa persona. Cuando se está bien, se está muy bien; y cuando se está mal, se está fatal".

"Si te gusta alguien, espérate unos mesecitos"

El plan de futuro es que en septiembre la pareja de Miguel vaya a Madrid, a estudiar a la universidad. "Somos positivos y creemos que en septiembre va a estar todo mucho mejor; y que aunque el coronavirus no desaparezca, no esté tan presente". Su consejo es armarse de paciencia: "Nada dura eternamente. Siempre hay descansito y hay que estar pendientes cuando abran las fronteras para verse". Y esperar a que pase la pandemia antes de comenzar una relación: "Si te gusta alguien espérate un añito, unos mesecitos y ahí empezáis una relación. Porque empezarla ahora mismo... te lo digo yo, que me he comido toda la pandemia con una relación, pero mejor espérate a que termine porque una relación con la pandemia es muy difícil de llevar".

Diez años lleva Óscar con su chica. Él vive en el sur de España, ella en Croacia. Se han visto solo una vez desde que comenzó la pandemia. Antes, cada mes y medio pasaban unos 10 días en Zagreb o aquí. Y para hacer más llevadera la espera, quedaban algunos fines de semana en una capital europea de conexión directa, normalmente Bruselas.

"Preferimos aguantar y esperar acontecimientos"

La COVID les ha obligado a ser muy prudentes: "No hemos querido arriesgar desde verano cuando nos vimos, ya que entendimos que la situación solo podía empeorar y no merecía la pena arriesgar en contraer el virus con un posible contagio a nuestros familiares. Hay que respetar a este virus y minimizar los riesgos. Preferimos aguantar y esperar acontecimientos, sin más".

Gestionar la incertidumbre no es algo nuevo para ellos tras una década de relación y con trabajos absorbentes en ambos casos. Óscar entiene que en una relación más corta sí pueda influir la pandemia, pero no tanto en las más consolidadas.

"No sabemos cuánto tiempo puede durar esto, esta crisis sanitaria podría ser controlada en pocos meses con la vacunación, o podría perpetuarse más tiempo si apareciesen cepas que requiriesen modificaciones de la vacuna; en todo caso es una causa de fuerza mayor que no depende de nosotros, por lo que lo afrontamos de la mejor forma", explica.

"Las nuevas tecnologías hacen que la distancia sea relativa"

Nadie conoce el futuro aunque la pandemia puede ser un acelerador de procesos cuando finalice: "Esperamos que se den las circunstancias para que pueda mudarse a España. La pandemia no sé hasta qué punto podrá influir. Por un lado, está suspendiendo este proceso, aunque quizá luego, una vez superada la pandemia, pueda tener el efecto inverso y se acelere finalmente. No puede haber certezas sobre el futuro y nosotros ya antes aprendimos a vivir sin certezas pero con un compromiso natural y espontáneo".

La comunicación facilitada por las tecnologías "hace que la distancia sea relativa" ya que están acostumbrados a contar el uno con el otro cada día: "Eso no cambia estemos a distancia o no y es lo principal".

"Lo más duro fue al principio"

Si Miguel lleva solo unos meses de relación y Óscar una década, Darío se sitúa en el punto intermedio. Cuatro años lleva con su pareja. Ella es azafata de Nueva York con base en Dallas (Texas ) donde vive. Antes se veían una semana al mes en distintos lugares, pero con la pandemia se cerraron fronteras.

Las relaciones a distancia lo tienen más complicado con la pandemia. / GETTY IMAGES

"Entre marzo y noviembre pudo venir dos veces trabajando en un vuelo a Madrid, hacer una escala de 24 horas y volver. Es decir, en ocho meses nos vimos dos días".

Confiesa que lo más duro fue al principio, cuando todo era incertidumbre. Ya en julio el gobierno español publicó una serie de normas para autorizar la entrada de parejas no casadas, lo que le permitió venir a España donde está desde noviembre.

"Lo curioso es que en cuatro años nunca habíamos pasado más de una semana juntos y ahora llevamos dos meses". ¿Cómo se escribe el futuro? Ella tiene que volver a EEUU y él intentará pasar temporadas largas allí.

"Sobrevivir a la pandemia no es una prueba de amor"

"El mundo está patas arriba, y todo es más difícil ahora. Vivir solos es más difícil, vivir en pareja es más difícil y tener relaciones a distancia es mucho más difícil. Hay que olvidarse de los cuentos de hadas y las comedias románticas y la idea de que el amor todo lo puede. Creo que es mejor concentrarse en lo que nos aporta esa persona y lo que necesitamos en este momento e intentar que la relación sea lo mejor posible en la distancia. Sobrevivir a la pandemia no es una prueba de amor, pero sí es una experiencia que nos permite descubrir lo que de verdad significa la relación para nosotros", concluye Darío.

El amor es amor, en tiempos de pandemia, y sin ella.