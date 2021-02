Pjanic: "Desconozco las razones por las que no juego más"

El Barcelona tiene ante sí el partido más importante de la temporada el próximo martes frente al PSG en la ida de octavos de final de la UEFA Champions League. Es el enfrentamiento estrella de la primera ronda eliminatoria tras la fase de grupos de la mejor competición de clubes europeos del mundo y que tras las lesiones de los parisinos y el buen momento azulgrana se ha igualado mucho más de lo que se preveía.

En relación con este enfrentamiento, el mediocentro bosnio del FC Barcelona, Miralem Pjanic, ha concedido una entrevista a la televisión francesa Télefoot para analizar la previa del vital partido de los de Koeman: "Es el gran partido de los octavos de final y no será sencillo para los dos equipos. Para nosotros, los aficionados y el club es muy importante vencer al PSG. Lo que realmente desean ellos es levantar la Champions, ya que para el PSG ganar la Ligue 1 es casi una obligación. Viví lo mismo en la Juventus, cuando ganar un campeonato parecía fácil, pero no es así. Ganar es algo extraordinario”, comienza comentando el jugador culé.

A pesar de la concentración máximo de todo el Barça en el siguiente partido, hay algo que le preocupa a Pjanic y que no es la primera vez que comenta: la falta de minutos. Para el bosnio la cantidad de minutos jugados esta temporada es insuficiente y así lo expresa, "desconociendo" los motivos: "Las razones exactas por las que no tengo el tiempo de juego esperado, las desconozco. Sigo trabajando y hay que respetar las decisiones que se tomarán, aunque no esté de acuerdo. Quiero dejar mi huella en este club".

Miralem Pjanic llegó al Barcelona en un cambio de monedas con Arthur que puso destino a la Juventus de Turín. Desde que ha comenzado la competición, el ex del Lyon ha disputado un total de 15 partidos en Liga, de los cuales en tan solo 5 ha sido de la partida. Suma 596 minutos como azulgrana, sin embargo en la Liga de Campeones sí que ha disfrutado de minutos en todos los partidos de la fase de grupos, algo insuficiente tal y como lo ve Pjanic.

Las quejas del bosnio llegan en un momento dulce para el Barcelona en el que Messi se exhibe en La Liga con su gran partido frente al Alavés, y que con una manita ha firmado la mejor previa posible para enfrentarse al PSG en la Champions League. El argentino parece haber olvidado el dramático verano en el que estuvo a un paso de abandonar la disciplina culé, algo que también ha comentado Miralem Pjanic: "Tenía sus razones. No es fácil pasar página después de todo lo que vivió, pero creo que lo ha hecho. Se le ve motivado y muy fuerte. Nosotros tenemos que aprovecharlo y llegar lo más lejos posible en todas las competiciones" afirma aunque prefiere no comparar a Messi y a Cristiano Ronaldo porque lo califica de 'magia'.