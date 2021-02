Biden, tras la absolución de Trump en el 'impeachment': "La democracia es frágil"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado que la democracia "es frágil" tras la absolución del expresidente Donald Trump en su segundo 'impeachment' -acusado en esta ocasión de ser el incitador del asalto al Capitolio-. "Este triste episodio en nuestra historia nos ha recordado que la democracia es frágil", ha apuntado en un comunicado compartido horas después de la decisión del Senado estadounidense.

Biden incidió en los 57 senadores que consideraron culpable a Donald Trump de incitación de esa "insurrección mortal en la propia democracia", en particular en los siete republicanos que apoyaron esta decisión: "Pese a que el voto final no llevo a su condena, el contenido de los cargos no está en disputa. Incluso aquellos que se opusieron al castigo (...) consideran que Donald Trump fue culpable de una 'vergonzosa negligencia' y 'práctica y moralmente responsable de provocar' la violencia desatada en el Capitolio".

Por las razones expuestas, Biden ha considerado "triste" a este capítulo de la historia, que ha vuelto a traer a la memoria que "la democracia es frágil, que siempre debe ser defendida, que siempre tenemos que estar alerta, que la violencia y el extremismo no tienen lugar en Estados Unidos y que cada uno de nosotros tiene el deber y la responsabilidad como estadounidenses, y en particular, como líderes, de defender la verdad y derrotar las mentiras".

Al concluir el mensaje, Biden insistió en la necesidad de "sanar" la nación: "Así es como terminamos esta guerra incivil y sanamos el alma de nuestra nación. Esta es la tarea que tenemos por delante". Asimismo, a lo largo del comunicado, el presidente de Estados Unidos recordaba la muerte del oficial de policía Brian Sicknick, asesinado durante el asalto, así como a otras víctimas del mismo y a quienes "se esforzaron por proteger la integridad de la democracia estadounidense".