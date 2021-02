"Es un regalo de un yihadista gallego": el corte épico en Twitter del candidato del PP a un diputado de Vox

El candidato del PPC a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha votado este domingo en el pabellón de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, junto a la número dos de los populares por Barcelona, Lorena Roldán.

Tras depositar su papeleta, Fernández ha hecho un llamamiento a participar en las elecciones de este domingo para "fortalecer la democracia". Las encuestas no vaticinan una gran noche a los populares. La encuesta de TV3 y las televisiones autonómicas da al PP una intención de voto similar a la de hace cuatro años y 4-5 escaños (tienen 4 en la actualidad). De hecho, podrían ser superados por Vox, que según los sondeos entraría en el Parlament superando a los de Pablo Casado.

Sin embargo, en redes ha sido muy comentada la respuesta que ha dado el candidato popular catalán a un diputado de Vox que decía lo siguiente: "La verdad es que no tranquiliza mucho ver al candidato del PP a la Generalidad, tocado con un pañuelo palestino o pseudo palestino. Se ve que no tienen claras las prioridades", decía Juan Luis Steegmann Olmedillas, diputado de Vox en el Congreso.

La respuesta de Alejandro Fernández no se ha hecho esperar y a los pocos minutos del tuit del político de Vox, Fernández respondía con un 'corte' viral al que han dado me gusta casi 4.000 personas. "Es una bufanda que me regaló mi señora de un peligroso diseñador/yihadista gallego llamado Roberto Verino. Cuídese caballero....", ha dicho Fernández