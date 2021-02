Alejandro Fernández (PP): "No soy amigo de edulcorar la realidad y el resultado es muy malo"

El candidato del PP a la Generalitat, Alejandro Fernández, reconoció este domingo los malos datos de su formación tras el escrutinio de las elecciones del 14F en Cataluña, en las que se quedó con tres escaños y muy lejos de su objetivo. "No soy amigo de edulcorar la realidad. Nuestro resultado es muy malo. No hemos logrado ninguno de los dos objetivos, que eran crecer y lograr grupo parlamentario. Somos un proyecto político realista, no pensábamos en logros mayores, pero sí nos habíamos marcado el objetivo de crecer y no lo hemos logrado", dijo.

Asimismo, Fernández lamentó la baja participación, a la que señaló como la nota más negativa de la jornada. "Una participación tan baja lastra más al constitucionalismo, y además es malo para la democracia".

Egea culpa a Sánchez del auge del independentismo

También el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reconocido que los resultados han sido muy malos para Cataluña "y para toda España". No obstante, Egea ha culpado a Pedro Sánchez del auge del independentismo en los comicios y ha asegurado que "ha salido reforzado por las cesiones de Sánchez". Asimismo, le ha acusado de "polarizar la sociedad con tal de perjudicar a su alternativa moderada que es el PP".

Egea ha lamentado que el independentismo está "más fuerte", mientras que el constitucionalismo "más débil". Sin embargo, Egea ha defendido los malos resultados asegurando que "no son extrapolables al panorama nacional". "Seguimos siendo hoy el PP la única alternativa a Sánchez e Iglesias", ha expresado.

Con todo, ha asegurado que el PP va a seguir trabajando por un proyecto "centrado, moderado y europeísta" y ha anunciado que este martes se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional para analizar los resultados y "plantear una estrategia mejor para Cataluña". "España necesita un proyecto como el PP y Cataluña también".

El resultado electoral

Salvador Illa y el PSC ganan las elecciones catalanas en votos, pero su victoria, a pesar de que el exministro de Sanidad se presentará a la investidura, parece insuficiente. Sus 33 escaños obtenidos con el 23,02% de los votos no alcanzan para sacar de la Generalitat al bloque independentista. ERC (33), JxCat (32) y CUP (9) superan de manera holgada los 68 escaños y pueden renovar la mayoría en el Parlament.

Como cuarta fuerza política irrumpe con fuerza Vox. La ultraderecha hunde por completo al PP en Cataluña y saca 11 escaños, dejando en solo 3 a los populares. Por su parte, Ciudadanos vive una derrota histórica después de ser la fuerza más votada en 2017 con Inés Arrimadas, y pasa de 36 escaños a 6.

Si comparamos con 2017...

En las elecciones de diciembre de 2017, con un 79,09% de participación, ganó las elecciones Cs con 36 diputados y el 25,35% de votos; seguido de Junts, con 34 parlamentarios y el 21,66% de apoyos; ERC, con 32 diputados y el 21,38% de sufragios; el PSC, con 17 y el 13,86%; CatComú-Podem, con 8 y 7,46%, y la CUP y PP con cuatro diputados cada uno, y el 4,46% y el 4,24% de apoyos, respectivamente.