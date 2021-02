"Nos han criminalizado": 'The Grefg' se moja en 'El Hormiguero' sobre la polémica de los youtubers en Andorra

Hace ya varias semanas, el youtuber español Rubén Doblas, popularmente conocido como El Rubius en Internet, anunciaba a través de su cuenta de Twitch su decisión de cambiar su residencia de España a Andorra. Varios días más tarde, y tras la polémica generada en redes sociales, el también streamer publicaba un comunicado en su cuenta de Twitter en el que explicaba las razones por las que había tomado dicha decisión.

En este comunicado, el youtuber reconocía que el hecho de pagar menos impuestos era uno de los alicientes para haberse mudado a Andorra, pero que no fue el único: "Obviamente pagar menos impuestos es un plus, pero si fuera solo por eso me habría ido hace muchos años". Entre otras cosas, el creador de contenido explicaba que se marchaba a Andorra porque no encontraba motivos para seguir en Madrid y porque sus amigos vivían en el principado.

"Los medios de comunicación han ido a meter mierda"

Esto provocó un debate en torno a la figura de los youtubers y al hecho de que algunos de ellos se hayan marchado a Andorra para tributar menos. Entre los que defendieron a El Rubius se encuentra el también youtuber The Grefg, quien ha acudido este lunes a El Hormiguero para tratar, entre otros temas, sobre la polémica. Después de que Pablo Motos le preguntara sobre cómo ha vivido esta situación, el murciano David Cánovas ha explicado que la polémica se ha vivido con mucha intensidad.

Después de contarle a Pablo Motos que lleva más de cuatro años viviendo en el principado, The Grefg ha defendido que cada persona puede hacer lo que quiera con su vida: "Cada uno tiene el derecho y la libertad de vivir, residir, mudarse y tributar donde quiera, que es algo legal". Por esa misma razón, el murciano opina que el debate moral que se ha creado durante estas últimas semanas no va a llegar a ninguna conclusión.

"Hoy en día, el trabajo está más descentralizado"

Entre otras cosas, el youtuber ha denunciado que los medios de comunicación tradicionales "han ido a meter mierda" contra los youtubers: "No sé si ha sido por una cuestión de audiencia, si porque nos ven como la nueva competencia o si hay una cuestión política detrás". Y es que, bajo su punto de vista, este debate se ha enfocado desde un punto erróneo porque se ha focalizado en los youtubers: "Hoy en día, el trabajo está más descentralizado. Una persona desde su casa te desempeña una función espectacular y puede hacer su trabajo desde cualquier parte del mundo".

David Cánovas defiende que las personas se vayan a desempeñar sus tareas donde quieran: "Te puedes mudar a donde tenga mejores ventajas económicas o fiscales, donde tengas más oportunidades, donde tengas un mejor ambiente o, simplemente, donde te guste". Por todo ello, el youtuber considera que los medios de comunicación no deberían trasladar el debate al hecho de que los streamers se marchen a tributar a Andorra, ni a criminalizarles por ello, sino a cómo conseguir que el talento no se marche del país: "Cuando el debate esté en ese punto, podremos sacar algo positivo".

Por último, el youtuber ha reconocido una vez más que se marchó a Andorra incentivado por un motivo fiscal. Sin embargo, y cuatro años después de tomar esta decisión, reconoce haber encontrado un estilo de vida que le hace estar contento: "Si pusieran en España los impuestos que tenemos en Andorra, me seguiría quedando allí".