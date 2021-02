Juanito Oiarzabal ya está en su domicilio después de pasar unos días en el hospital debido al coronavirus. "Por fin ya estoy en casa después de 20 días de enfermedad. He estado en una situación bastante crítica. Al principio estuve una semana en casa pasándolo realmente mal y fui al hospital de Txagorritxu. Como tuve dos embolias hace unos años en el Dhaulagiri y las cosas se complicaron. Han sido días de hospitalización haciendo caso a todo lo que me indicaban los médicos y las enfermeras. Hoy es uno de los días más felices de mi vida y a partir del sábado podré hacer actividad. Todo el personal de Txagorritxu se ha portado conmigo de una forma extraordinaria. No hay una mala mueca o una mala contestación. Desde aquí quiero agradecer a todos la atención que han tenido conmigo. También he tenido infinitas muestras de apoyo. Para todos, un fuerte abrazo", ha comentado.

Oiarzabal tiene 64 años y formaba parte del grupo de riesgo al haber pasado dos edemas pulmonares en 2016. De hecho, hace un mes comunicó que no volverá a los ochomiles porque "a partir de los 7.000 metros noto que ya no soy yo, que tengo problemas para respirar bien. Lo que voy a hacer a partir de ahora es dedicarme a llevar gente a la montaña como guía y a disfrutar de ella a nivel particular. Me han dicho que esté en casa en reposo hasta el viernes pero que, a partir del sábado, ya haga actividad normal. Tengo ganas de volver al monte, dar un paseo y disfrutar de la naturaleza".

"Están machacando las montañas"

El montañero alavés está inmerso también en la grabación de un documental sobre su vida que conlleva viajes a Pakistán, Nepal y Argentina. El primero de ellos ya lo hizo en el pasado mes de diciembre.

"No me gusta lo que está pasando ahora con los ochomiles, ya no se parecen nada a los que yo conocí hace unos años. Hay demasiadas expediciones comerciales que están machacando las montañas. Creo que hay que buscar retos en otros parajes con menos aglomeraciones", sentenció.

En la actualidad, Oiarzabal oferta guiar a gente en los Pirineos, Alpes, Andes, Pamir, Kilimanjaro e Himalaya. Por ejemplo, ha comunicado que irá al Everest entre los días 27 de abril y 22 de mayo por la ruta de los Tres Collados: Renjo La (5.360 mts), Cho La (5.368 mts) y Kongma La (5.535 mts). El trekking incluye la ascensión al Island Peak (6.189 mts), cota que se suele ascender habitualmente por las expediciones para realizar la aclimatación de los ochomiles cercanos: Everest, Lhotse o Cho Oyu.