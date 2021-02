Minutos después de caer eliminado del Open de Australia a manos de Stefanos Tsitsipas, Rafa Nadal ha sufrido un tirón en rueda de prensa, por el que ha tenido que abandonar la sala.

Después de que le tratasen los fisios, el balear ha vuelto a la rueda de prensa y ha explicado por qué ha decidido abandonarla tras sufrir el percance. “Era un tirón. He decidido salir pitando. Después de los memes de Nueva York no he querido tirarme al suelo. Me ha dolido más pero al menos algo habré evitado”, ha dicho, con humor.

Recordaba Nadal una escena parecida, que le ocurrió en el US Open, en 2011, cuando también sufrió un doloroso tirón. En aquella ocasión, se tumbó en el suelo y llamó a los fisios, que llegaron para aliviar el dolor del tenista.

Nadal ha sido derrotado por Tsitsipas, a pesar de que el balear se impuso con autoridad en los dos primeros sets. El griego de 22 años consiguió una espectacular remontada. Tras el partido, Nadal ha expuesto: “Se ha demostrado que no estaba bien preparado. Evidentemente, físicamente me ha faltado un poco más de preparación”.

Es la segunda vez en toda la carrera tenística de Nadal, que le remontan, después de que ganase los dos primeros sets del partido. La anterior había sido a manos de Fabio Fognini, en 2015.