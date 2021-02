Con la resaca de la exhibición mayúscula de Kylian Mbappé en el Camp Nou, en la ida de los octavos de final de la Champions frente al Barcelona, Javier Herráez ha analizado en SER Deportivos las posibilidades de que el delantero francés recale en el Real Madrid, sueño deportivo de muchos merengues.

El gran partido de Mbappé en tan magno escenario puede haber hecho que se infle su valor. Algo ante lo que Herráez ha reaccionado: "No está la cosa como para que suban los precios con la crisis sanitaria, pero también económica del Covid-19".

"La pregunta es si va a aguantar Mbappé, si va a tener paciencia y va a esperar al Real Madrid. El futbolista quiere jugar en el Real Madrid, pero hasta en tres ocasiones el PSG le ha querido subir el sueldo. Ahora mismo gana 13 millones de euros netos, limpios. 36 gana Neymar. El PSG le quiere incluso igualar esa cantidad", ha informado el periodista.

"Es decir, a este futbolista para ficharlo, hay que poner encima de la mesa por lo menos 30 millones limpios por temporada", ha añadido.

Sobre el factor económico, Herráez ha relatado: "El Real Madrid no tiene un pozo para sacar el dinero, no tiene un pozo petrolífero, como por ejemplo lo tiene el PSG. Vive de sus sponsor, del marketing, del merchandising y de sus socios. Y como no, del estadio. El Real Madrid deja de ingresar este año 300 millones de euros, con la crisis del Covid-19".

"¿Significa estos que es imposible? No, imposible no es. Va a depender del padre de Mbappé, que es el representante del futbolista y de si el Madrid consigue, cuando la crisis termine, dar esa pasta que merece o que quiere ganar Mbappé. Si lo consigue, llegará. Si no, llegará Haaland", ha concluido.