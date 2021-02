"No me parece normal que Cifuentes se vaya de rositas y Hasél esté en la cárcel": Iglesias, duro contra el PP

Un miércoles más, el rifirrafe entre el diputado popular Teodoro García Egea y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha vuelto a protagonizar uno de los momentos más tensos de la sesión de control. El PP ha querido ahondar en la división dentro del Gobierno acerca de la normalidad democrática. El presidente Pedro Sánchez ha defendido que "España trabaja por ser la primera de las democracias plenas" pero poco después Iglesias ha vuelto a insistir en su idea: "Ojalá hubiera plena normalidad democrática. Pero si no la hay, es precisamente por lo que su partido ha hecho a la democracia", ha respondido a García Egea.

A continuación, Iglesias ha puesto algunos ejemplos que, a su juicio, ponen en duda esa normalidad democrática: "A mí no me parece normal que Cifuentes se vaya de rositas y Pablo Hasél esté en la cárcel. A mí no me parece normal que su partido bloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para seguir controlando la sala segunda o lo que haga falta por detrás. A mí no me parece normal que su partido se haya financiado ilegalmente durante décadas", ha enumerado y, en ese momento, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que rogar silencio a la bancada popular.

Iglesias dice entender que el PP cambie de sede pero considera que lo que los ciudadanos desean, simplemente, es que "dejasen de robar". Tampoco le parece normal al vicepresidente "pagar al medio de Jiménez Losantos para que mienta sobre la autoría del 11-M". Y ha concluido su interpelación a García Egea con una advertencia: "Señoría, ustedes vienen al Congreso a insultar y patalear ¿y sabe qué? van a seguir haciéndolo mucho tiempo y mientras tanto nosotros seguiremos gobernando".

Iglesias también ha recordado a Casado que le advirtió en el pasado, en esa misma tribuna, del riesgo que suponía su estrategia de "alimentar a la bestia", en alusión a Vox, y que las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero han revelado que dicha "bestia les está devorando". "Está usted rodeado de corrupción, de carreras y másteres falsos y va a terminar como pagafantas de la ultraderecha. Patético, señor Casado", ha sentenciado el también líder de Podemos.