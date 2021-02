La razón principal por la que los coches tienen asas encima de las puertas

¿Alguna vez te habías preguntado para qué sirven las asas que tienen los coches encima de las puertas? Si te fías de tu experiencia personal, probablemente pensarás que se trata de un elemento creado para otorgar una mayor estabilidad a todas aquellas personas que viajan en el vehículo. En un escenario con muchas curvas, este tipo de agarraderas pueden resultar de gran utilidad para no acabar pegándote un golpe contra cualquiera de las puertas porque el conductor gira de una forma mucho más brusca de la que debería.

También hay quienes aseguran que este tipo de asas ayudan a reducir el impacto en caso de accidente. Una afirmación bastante peligrosa porque, en caso de que el coche acabe volcando y abollándose como consecuencia del golpe, las personas que se hayan agarrado a este elemento corren el riesgo de quedar atrapadas. A pesar de que muchas personas lo utilicen con distintos fines, las asas que tienen los vehículos sobre las puertas tienen una función principal.

Esta es la razón principal por la que los coches tienen asas sobre su puerta

Según recoge Mental Floss, las función principal de estas asas es ayudar a los pasajeros a subir y bajarse del coche. Principalmente a personas de edad avanzada o quienes tengan problemas de movilidad, pues les ayuda a acomodarse en el asiento y sentarse correctamente sobre el mismo. ¿Por qué no no hay un asa en la puerta del conductor? Porque, tal y como recogen en el citado medio, pueden ayudarse del volante para realizar dicha acción.

Por otro lado, también hay quienes opinan que la puerta del conductor no incorpora este tipo de asas para no distraerle durante los viajes. El hecho de agarrarse a este elemento durante un viaje de largo recorrido llevaría a muchos a conducir con una sola mano y relajarse más de lo que debería. Por lo tanto, y a pesar de que muchos lo hayan pensado en más de una ocasión, no se trata de una maneta que dispone de un freno mágico. Tan solo es un apoyo más para que aquellas personas que tengan problemas de movilidad puedan acceder al vehículo sin ningún problema.

¿Y los ganchos que puedes encontrar sobre estas asas?

Junto a estas asas, principalmente situadas en las puertas traseras, también es bastante común encontrar una serie de ganchos. Si tampoco tienes demasiado claro para qué sirven, tienen varias funciones. La más popular de ellas es para colgar los trajes y vestidos. Si no quieres que se arrugue la ropa que vas a llevar a un sitio determinado, y pasas de meterlo en la maleta, estos ganchos pueden ser de gran utilidad.

Por lo tanto, y si vas a viajar en coche, presta atención a los distintos elementos que puedas encontrar. Y es que, a pesar de que puedan parecer meramente estéticos, pueden ser de gran utilidad en distintos escenarios.