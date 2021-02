La pandemia retrasa los procedimientos judiciales por violencia machista

La pandemia ha supuesto un agujero negro en los procedimientos judiciales por violencia machista y esto ha provocado un "retraso impresionante", en palabras de la fiscal de sala delgada contra la violencia sobre la mujer.

El dato que ha expuesto en el Senado es gráfico y elocuente: "De las 168.057 denuncias que se han presentado, sólo un tercio han llegado a juicio oral. Lo que ha supuesto la pandemia a nivel procesal ha sido la paralización de todos los procedimientos. Salvo la decisión sobre las órdenes de protección y medidas cautelares, todo lo demás se ha suspendido. Se han suspendido comparecencias, informes periciales, diligencias y juicios orales. Eso ha supuesto un retraso impresionante. Y además no se puede acelerar la celebración de los juicios, en primer lugar porque no se ha dotado de ningún refuerzo ni en el órgano judicial ni en el órgano fiscal para hacer frente a esta avalancha y en segundo lugar, porque las medidas sanitarias impiden la concentración de personas en dependencias judiciales, que en muchos casos no tienen ni ventilación directa a la calle", ha explicado en la Cámara Alta, Pilar Martín Nájera.

Violencia más "sibilina"

La violencia machista también ha cambiado por la pandemia. "Es más oculta, más psicológica. El maltratador no quiere golpear. Quiere dominar, humillar. Si lo consigue sin necesidad de utilizar la fuerza, perfecto. Y durante la pandemia lo consiguió porque tenía a la víctima metida en casa junto a él todos los días", ha explicado la fiscal para la violencia sobre la mujer.

Durante la pandemia ha disminuido el número de denuncias respecto al año anterior, por las restricciones de movimientos, pero en cambio han aumentado las llamadas de auxilio. Las peticiones de ayuda a través del 016 y de los servicios de WhatsApp se elevaron durante el confinamiento en casi 30.000 llamadas, lo que supone un aumento de casi el 60% respecto al año anterior.

El año pasado 41 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. En lo que llevamos de 2021, la violencia machista se ha cobrado la vida de 6 mujeres: 3 en Andalucía, 2 en Madrid y 1 en País Vasco.