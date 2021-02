El dúo 'Martes y Trece' se reencuentra en TVE y revela los secretos del 'sketch' de la empanadilla de Móstoles

La historia del humor en España no podría contarse sin hablar sobre Martes y Trece. No solo por el mítico sketch de La empanadilla de Móstoles que muchos siguen recordando a día de hoy, sino por un sinfín de personajes míticos y situaciones disparatadas que han hecho reír a millones de españoles y españolas durante tantos años. Por esa misma razón, y después de muchos años separados por diferentes motivos, el equipo de La Noche D ha querido reunirlos de nuevo en televisión para rendir tributo a la comedia nacional.

Como no podía ser de otra forma, el dúo cómico ha recordado el mítico sketch de la empandilla de Mostoles. A pesar de que Dani Rovira reconoce que no es de sus favoritos, Josema Yuste ha aclarado que está de acuerdo con el público y que es uno de los que más le gustan por todo el trabajo que tiene por detrás: "Yo sí creo que es de lo mejor que hemos hecho. Es un grandísimo sketch porque lleva un tempo, un ritmo y un in crescendo que es brutal".

Martes y Trece revela cómo se grabó el sketch de la empanadilla de Móstoles

Después de reconocer que es uno de sus mejores sketches, Yuste se ha rendido al trabajo que hizo Millán: "Aguantar durante ocho minutos en un primer plano poniendo esas caras con tan solo una voz en off de fondo me parece genial". Tras el elogio del que fuera su compañero televisivo durante varias décadas, Millán ha explicado que Yuste también estuvo presente en dicho sketch. No solo vía telefónica, sino a través de un biombo colocado junto a la mesa en la que se encontraba el presentador del programa.

Tras hablar sobre el mítico sketch de la empanadilla de Móstoles, el dúo cómico también ha querido recordar otros gags como el de Paca de Carmona y Lauren Postigo o el de Linda Wesley. Un personaje ficticio que, tal y como explicaba Millán Salcedo, estaba inspirado en una de las parejas de Josema Yuste: "Era la novia americana de Josema. Él no hablaba inglés, ella no hablaba castellano y, sin embargo, vivían juntos".

Martes y Trece graban un 'sketch' para el recuerdo

Por último, y para dar por finalizado el homenaje al humor en La Noche D, el dúo cómico ha protagonizado un sketch para el recuerdo. Después de varias décadas separados, Josema Yuste y Millán Salcedo se han sentado frente a frente y han recuperado su característico humor para poner punto y final a este especial.

Un sketch en el que hablan sobre el programa de Dani Rovira, sobre los invitados que han acudido al mismo y sobre el tiempo que ha pasado desde la última vez que coincidieron en televisión: "Somos muy mayores". Un sketch en el que no han podido faltar las risas y esos complicados trabalenguas que acabaron conquistando a toda una generación.