Iván Helguera, sobre el cumpleaños de Ronaldo: "Es verdad que había muchas más mujeres de las que pensábamos"

El próximo 24 de febrero verán la luz los primeros episodios del documental de la ESPN acerca de la etapa de los Galácticos en el Real Madrid Club de Fútbol.

Este pasado martes se publicó un nuevo trailer del documental en el cual algunos de los futbolistas de aquella plantilla hablaban de lo sucedido en algunas de las fiestas celebradas por aquel entonces.

Una de las que más repercusión tuvo fue aquella en la que Ronaldo Nazario celebró su cumpleaños. Roberto Carlos, Rubén González, Portillo, Makelele o Iván Helguera hablan de lo sucedido en la ESPN.

"Es verdad que había muchas más mujeres de las que pensábamos. Llevé a mi mujer y me dijo 'no no, vámonos que esto no es lo adecuado'", comenta el central cántabro en el último trailer publicado.