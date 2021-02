Fundadores de Ciudadanos reclaman que Arrimadas cambie la estrategia para salvar al partido

Ciudadanos tiene futuro y no tiene por qué desaparecer a pesar de la debacle electoral sufrida en Cataluña el pasado domingo donde la formación llegó a perder 30 escaños y un millón de votos. Así lo ven al menos Francesc de Carreras y Arcadi Espada, dos de los fundadores del partido.

En declaraciones a la Cadena SER, Carreras y Espada, coinciden en respaldar la decisión de la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, de seguir implantando su proyecto, pero creen que debe cambiar de estrategia urgentemente.

Francesc de Carreras considera que existe una doble vertiente de Ciudadanos. El partido de Cataluña y el partido para toda España. Con respecto a Cataluña, el jurista cree hay que "construir el relato de Cs para la Cataluña de los próximos 10 o 15 años para salir del bucle independentista y todo esto en positivo, no solo en crítica al independentismo". Por su parte, Arcadi Espada opina que "el partido lo que tiene es que diseñar un proyecto político claro contra toda forma de identitarismo aplicado a la política".

Ninguno de los dos opina que la situación se solvente con dimisiones en la cúpula nacional o en Cataluña. Espada apunta que "Arrimadas tiene que continuar al frente del partido" pero señala que "tiene que decir la verdad". En concreto, "decir que efectivamente una parte del voto de Ciudadanos ha ido a Vox porque Vox parecía en estos momentos emocionalmente más satisfactorio y que mucha gente de Ciudadanos compartía esa emoción con Vox pero no compartían otras, como por ejemplo la emoción racista".

La debacle catalana

Ambos "padres" de Ciudadanos analizan lo sucedido en las elecciones del domingo con una perspectiva histórica y coyuntural. Espada, por ejemplo, opina que Ciudadanos tenía "un voto prestado", es decir, ese voto que en función de las circunstancias "te lo dan o te lo quitan". Y cree que ese voto ha ido en dos direcciones: "una, a Vox, que desde el punto de vista de la emocionalidad antinacionalista ha parecido cumplir mejor papel que Cs en esta ocasión: y dos, a los socialistas, que al contario de 2017 ha parecido un partido más útil".

Carreras tiene claro que si Ciudadanos ha caído tanto no ha sido porque Inés Arrimadas se fuera de Cataluña y no se haya presentado como candidata. "Si ha influido algo es que en estos tres años Cs no ha sabido dar una respuesta a la Cataluña actual, la 'post año 2017', la 'post golpe de Estado'. Solo se ha limitado a decir en negativo que no estaba de acuerdo con la independencia".

No es un problema de ahora

Los dos fundadores opinan que el partido empezó a tambalearse desde que Albert Rivera decidió no pactar con el PSOE e intentar convertirse en el líder del centro derecha en España. "Esta caída de Ciudadanos no es una caída desde los 36 diputados a los que tiene ahora, sino que antes ha venidos una caída previa que es la de los últimos tiempos de Albert Rivera y su desdichada estrategia", cree Arcadi Espada.

Por su parte, Francesc de Carreras considera que Ciudadanos tiene que ser un partido basado en las ideas del liberalismo político y de la socialdemocracia y que no rehúya de su vocación de bisagra con el PP o con el PSOE. Este fue el gran error que se cometió en el año 2019 y del que son responsables la ejecutiva de aquel tiempo y, en especial, Albert Rivera".

Ciudadanos tiene futuro

Ambos concluyen su análisis con una misma visión de futuro: "Ciudadanos tiene mucho futuro", dice Carreras, "el partido no tiene por qué desaparecer", apunta Espadas. Eso sí, ambos creen que no debe olvidar nunca ese papel de saber mirar a derecha y a izquierda, a PP y a PSOE, para evitar también que ambas formaciones tengan que acudir a los extremos, es decir, a Vox y a Podemos, respectivamente.