"Nos tocaba los huevos": Michelle Jenner y Hugo Silva desvelan los secretos de 'Los hombres de paco'

Los actores Hugo Silva y Michelle Jenner han visitado este miércoles El Hormiguero para hablar sobre La cocinera de Castamar. Una nueva serie de época, ambientada en el Madrid del siglo XVIII, que llegará el próximo día 21 a AtresPlayer Premium. Sin embargo, y como no podía ser de otra manera, el presentador del programa y los invitados también han tenido tiempo para charlar sobre otros proyectos como Los Hombres de Paco.

Una década después de la emisión de su último capítulo, y después de nueve temporadas, el actor Paco Tous confirmaba en el programa de Pablo Motos que Los Hombres de Paco estaba de vuelta con una nueva entrega: "Siempre dicen que las segundas partes... Pero como ha pasado tanto tiempo, creo que puede salir bien. Manteniendo el espíritu paquero, como decíamos nosotros, lo vamos a coger con muchas ganas"

Hugo Silva y Michelle Jenner revelan los secretos mejor guardados de Los hombres de Paco

A partir de entonces, las noticias sobre la nueva entrega de la serie han llegado a cuentagotas. Una de las más aclamadas fue la referente a Hugo Silva y Michelle Jenner, quienes confirmaron que formarían parte de esta nueva temporada. Por esa misma razón, Pablo Motos ha querido ahondar en los orígenes de la serie y en esta nueva etapa que acaba de comenzar. También ha recuperado algunas anécdotas y secretos del rodaje, que han sido confirmados posteriormente por los actores.

Entre otras cosas, Hugo Silva ha reconocido que Juan Diego le tocaba los huevos tanto a él como a sus compañeros antes de empezar las escenas: "Era para romper ese momento de concentración, nos decía que lo que teníamos que estar era sueltos". Cuando todo el elenco estaba concentrado en una toma en concreto, Juan Diego llegaba y les tocaba los testículos: "Doy fe, lo vi. Justo antes de que se hiciera una secuencia y dijesen acción, todos estaban concentrados y serios, pero llegaba Juan Diego y les tocaba ahí".

"No me he reído más en vida que en esa serie"

Pero este no era el único ritual que tenían los actores antes de empezar cada escena. Según ha revelado Hugo Silva, también se escupían antes de salir: "Eso lo hacíamos Paco, Pepón y yo. El director decía 'Cinco y acción' y, en el cinco, teníamos la manía de escupir al de al lado. Entonces tenías que taparlo y hacer la secuencia y las repeticiones con la mano donde habíamos escupido para taparlo". Algo que no podría hacerse en una época como la actual pero que, tal y como recuerda el actor, les llevó a pasar momentos de lo más divertidos.

Y es que, según ha explicado Michelle Jenner, esa ha sido desde siempre la clave de Los hombres de Paco: "No me he reído más en vida que en esa serie, teníamos muchos ataques de risa". De hecho, y dado que ha pasado gran parte de su vida interpretando a la carismática Sarita, la actriz reconoce que el elenco de la serie es como una familia para ella.