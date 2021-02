Los Planetas lanzan su himno contra el rey: ''Demasiadas mujeres reclamaban mi afecto''

Los Planetas llevan tiempo atizando a la actualidad política y social de nuestro país en sus nuevas canciones. Han hablado del franquismo, de la desigualdad, de los negacionistas, con especial mención a Miguel Bosé, y ahora le ha tocado al Rey Emérito, en El rey de España, canción que se publica en el cuarto día de protestas por la encarcelación del rapero Pablo Hasél condenado, precisamente, por una letra contra Juan Carlos de Borbón.

"Lo siento mucho, me he equivocado", comienza la canción, en alusión a las palabras del exjefe de Estado, tras su accidente en una cacería de elefantes en Botsuana junto a Corinna Larsen, en 2012. "Demasiados mujeres reclamaban mi afecto, y no he cumplido con todas, pero prometo que no volverá a ocurrir", continúa la letra.

Al contrario que las canciones de Hasél, Los Planetas tiran de una socarronería que ha venido estando presente en la banda desde sus inicios, pero que se ha acrecentado en sus últimas publicaciones. La canción usa la primera persona del singular, del propio Juan Carlos, para hablar de sus últimos años antes de escapar a Abu Dabi.

"La culpa nunca fue de unos medios

que consiguieron venderte

un producto que carecía

de las mínimas medidas de seguridad".

Canta Jota. el vocalista y alma máter de la formación. "Rock and roll con culpa y víctimas, inviolable y no sujeto a responsabilidad, de cuyos actos serán responsables las personas que los refrenden", dice la banda en el comunicado de presentación de la canción "dedicada a la más alta representación del Estado, tal como ellas lo dedicaron al libre mercado, la propiedad privada o la propaganda". Un comunicado, breve, que se titula ¿Por qué no te callas?, la frase que dijo en 2007 el rey Juan Carlos al por entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

El rey de España vuelve al ritmo pausado de la banda y a la atmósfera psicodélica con la voz en un segundo plano, muy en la línea de Unidad de desplazamiento, otro disco memorable de Los Planetas. Hasta había quien bromeaba en redes sociales con que no irán a la cárcel, puesto que no se entiende lo que dicen, un reproche habitual a la banda. "La culpa es de los que están de fiesta que se saltan las restricción, incumpliendo el toque de queda, e ignorando que aquí el que manda soy yo", entona Jota en el estribillo.

La portada es toda una declaración de intenciones. Firmada por su diseñador habitual, Javier Aramburu -exmiembro del grupo Family-, tiene en grande una corona, formada por piernas de mujeres desnudas. Y todo en tonos rojos y amarillos, los colores de la bandera española.

La canción fue grabada, mezclada y masterizada por Carlos Díaz en El Refugio Antiaéreo de Granada el pasado mes de enero. Tanto El rey de España, como El negacionista o La Nueva normalidad,donde denunciaban las injusticias del libre mercado y la propiedad privada, serán temas que estén en el nuevo disco de la banda, del que de momento no hay noticias. Hace un par de años formaron, junto a El Niño de Elche, el grupo Fuerza Nueva, en referencia a la formación de Blas Piñar, de extrema derecha.

Zona temporalmente autónoma, en 2017, fue el último disco de esta ya veterana formación granadina, imprescindible en el surgimiento de la música alternativa en nuestro país, desde que comenzaran su andadura en 1994 con Super 8, su primer disco, y que cuentan con varios álbumes emblemáticos para la música de nuestro país, como Una semana en el motor de un autobús. Sus letras, irónicas y centradas en la venganza, definieron el estado sentimental de varias generaciones de españoles. Después, su cercanía al flamenco y a otros géneros y artistas llevaron al grupo por otros caminos, también en la mirada crítica a la sociedad.