"No vayamos a pensar que Rafael Nadal es la madre Teresa de Calcuta"

Toni Nadal, tío y durante mucho tiempo entrenador de Rafa Nadal, tiene como reto inmediato convertirse en directivo del FC Barcelona. Lo será si gana las elecciones Víctor Font, el candidato al que acompaña en estos comicios. Nadal ha concedido una entrevista al diario AS en el que explica su forma de entender el Barcelona y da su opinión sobre algunos de sus referentes.

Uno de ellos es Gerard Piqué. "Es un gran jugador y me quedo en eso", asegura cuando se le pregunta si le diría algo sobre su comportamiento. "Se lo diría en privado. No se lo diría a ustedes. He podido hablar con él alguna vez [...] Si se da el caso de que Víctor Font sea el presidente, que espero que así sea y cada vez vamos más encaminados a eso, ya llegaría el momento", añade.

Para Toni Nadal, "cada uno tiene su manera de ser" y no se puede pensar que Rafa Nadal "es la madre Teresa de Calcuta" y los jugadores del Barcelona tienen que ser "Vicente Ferrer".

El candidato a estar en la directiva blaugrana también se ha referido a Messi, al que ve paralelismos con Rafa Nadal. "Se pueden comparar porque los dos están teniendo una carrera de éxito muy larga. Me preguntaron quién era el mejor deportista. No sé si hay un deportista en la historia mejor que Messi. Porque está en un deporte global, que lo ve todo el mundo. Y hace cosas que nadie hace. Está ahí arriba con Jordan..., con unos cuantos", asegura. Tanto él como Nadal, a su juicio, tienen una virtud que les ayuda a mantenerse en el primer nivel: su compromiso.

Un estilo para el Barça

De ganar Font las elecciones, Nadal se encargaría de implantar un modelo de comportamiento en todas las instancias del club. "Significa poner una disciplina, pero sobre todo es marcar una línea de comportamiento que ayude. Porque ese es el discurso que yo hago constantemente a los chicos de la academia", asegura.

Desde su punto de vista, hay que huir de "comportamientos extraños" como los del tenista Kyrgios porque dificultan la consecución de objetivos. "Es un gran jugador, pero no ha ganado ningún Grand Slam con 25 o 26 años ya. No está ni entre los mejores del mundo", subraya.