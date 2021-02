Garbajosa: "Pau Gasol está muy bien. Si se ve a nivel, irá a los Juegos"

El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, aseguró que Pau Gasol está "muy bien" de su lesión y se mostró convencido de que tomará “la mejor decisión” respecto a su presencia o no en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, pero él tiene claro que irá si está en condiciones.

Garbajosa asegura que tiene "contacto" con el interior "y con su equipo médico" y que "parece que está muy recuperado". "Sigue trabajando porque es una lesión muy complicada, muy pesada, como me gusta decir", explicó.

Gasol fue intervenido en mayo de 2019 de una fractura navicular en el pie izquierdo y aún no ha podido volver a jugar. Es por ello que el presidente de la FEB admitió que Gasol "no es un chico de 25 años aunque por su mentalidad lo parezca" y que el "año y medio" que lleva sin jugar es un problema. "Pero la fe en Pau es ciega porque sabemos lo que trabaja, sabemos de su dureza mental y porque sabemos de su inteligencia y tomará la mejor decisión. Como he dicho siempre, estamos esperando a pactar, a consensuar esa decisión, pero siempre escuchándole a él primero", destacó, aportando una visión realista del estado del pívot.

Garbajosa tampoco quiso ponerle un plazo para esa decisión. "No hay tiempo límite, eso lo marcará su pie y su estado de salud. Nadie mejor que él sabe interpretar a su cuerpo. Si Pau ve a nivel médico y de sensaciones que puede estar a un nivel de Juegos Olímpicos, él va a estar. Y si no, sabemos que él mismo lo va decir. Lo tenemos muy claro porque es una persona muy inteligente y muy sincero", afirmó, poniendo la mano en el fuego por el líder de la Selección Española hasta el momento.